娱乐吃瓜：回顾2022韩娱 宋仲基认爱网“满足” 李昇基提醒要带眼识人

2022年,哪些韩星最多人看?谁在社媒霸屏、吸引最多人点赞?韩星又让我们看到了什么?zaobao.sg从今年备受关注的韩流消息中,厘清脉络。原来韩国娱乐新闻也有励志性的启发。

韩星的爱情见证网上非只有酸民

不论是zaobao.sg点击率最高的韩流新闻,亦或是@zaobaosg.entertainment的Instagram(IG)账号最多人点赞的韩流相关贴文,2022年霸屏的皆是韩星的爱情故事。

玄彬孙艺珍(Hyun Bin、Son Ye-jin)结婚生子、张娜拉(Jang Na-ra)结婚、朴信惠(Park Shin-hye)嫁崔泰俊(Choi Tae-joon)、宋仲基(Song Joong-ki)认爱英国女友,都是zaobao.sg读者们今年关注的韩流新闻。

玄彬和孙艺珍、张娜拉、朴信惠和崔泰俊都在2022年结婚。(互联网)

为什么韩星的感情生活总吸引眼球?不可否认,好奇明星感情的八卦魂是最大原因。然而尽管不是自家人,却也为喜欢的艺人找到归宿而感到开心,这除了“代理满足感”,也可以说是人天生的博爱精神?原来网上不光只有会眼红别人、见不得人好的酸民!

另一个可能性,迪士尼公主的童话故事根深蒂固,大家潜意识里一直追求着“永远幸福”的完美结局。换言之,孙艺珍、张娜拉、朴信惠都是2022年版的迪士尼公主,所以看到她们“永远幸福”,网民便不由自主按下赞。

今年结束之前,宋仲基霸气认爱的消息冲上了zaobao.sg十大浏览量最高的韩流新闻。宋仲基的新恋情有一个很重要的信息不要错过了——爱情是最好的语言老师。看宋仲基12月初为新剧《财阀家的小儿子》来新加坡宣传时,全程以英语作答便可知道,爱情的魔力!

单飞不解散凑效 观众买单

随着IG抢滩短视频(reels),@zaobaosg.entertainment顺势,制作了更多短视频呈现采访韩星在新加坡活动的娱乐新闻。

十大播放量最高,以及最多人点赞的短视频中,今年在8月和12月两度造访本地的王嘉尔(Jackson Wang)分别占了五个名额。榜上有名的还有EXO成员张艺兴(10月为个人演唱会接受本地媒体采访)、少女时代成员Tiffany Young(8月为奢华护肤品品牌站台)。

无独有偶,他们都是韩国团体出身,现在以个人名义活动的明星。团体的一分子独行仍然吸引大票粉丝,不是“没鱼虾也好”的粉丝心态,而是单飞不解散的吸睛/金策略奏效。

王嘉尔、张艺兴、Tiffany今年都到新加坡出席活动。(互联网)

以王嘉尔为例,他所属的Got7在2021年1月与发掘他们的经纪公司JYP Entertainment约满后,七人全部走人各自发展。尽管属于不同公司、各自忙于不同项目,也在不同国家生活,七人却克服这些障碍,携手在2022年5月23日推出第12张韩语EP“Got7”。在专辑面世前,Got7全员也在首尔举行了两场粉丝会。

对已出头又享超人气的韩国团体而言,单飞不解散是给成员自由独立发展,又能维持团体热度同时确保未来吸金潜力的稳赢策略。十年前因为团长兼老大利特率先当兵而各自展开不同活动的Super Junior、今年8月合体的少女时代,都是这个策略的稳赢实例。

韩娱话题人物提醒我们擦亮眼睛

韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)选出2022年“韩国话题人物”,23个包括政治、体坛、文化艺术领域等人士入选。当中,娱乐圈入选的有今年以《分手的决心》获得戛纳影展最佳导演的朴赞郁(Park Chan-wook)、凭《Broker》成为戛纳影展首名韩国人影帝的宋康昊(Song Kang-ho)、凭《鱿鱼游戏》(Squid Game)创纪录成为第74届艾美奖首名韩国人视帝的李政宰(Lee Jung-jae),以及“因成员陆续入伍第一章落幕”的BTS。

朴赞郁、宋康昊和李政宰都在2022年扬眉国际颁奖礼。(互联网)

韩国影视作品今年唱丰收,不止扬眉国际颁奖礼,艺人与作品行情也继续走高。火遍全球的韩剧《鱿鱼游戏》和BTS领衔的韩国文创内容,带动视频服务平台(OTT)大力投资的热潮。Netflix、Disney+、AppleTV+等全球平台接连宣布将制作2022年大火韩剧的第二季,包括《鱿鱼游戏》、《僵尸校园》(All of Us Are Dead)、《Pachinko》等。

除了戏剧,韩国综艺和歌手也引起更大关注,Netflix早前就官宣扩大韩国综艺的投资,Disney+继2022年的《韩星地带:求生大作战》(The Zone: Survival Mission),《BTS: Permission to Dance on Stage - LA》之后,2023年一月将推出Super Junior出道18年的纪录片《Super Junior:The Last Man Standing》。

丰功伟业当然可喜可贺。但提到2022年的韩国娱乐圈话题人物,不该漏掉被合作18年的经纪公司坑钱的李昇基(Lee Seung-gi)。表面上的钱财纠纷,实际上隐藏了韩国娱乐圈一些陋习,以及背叛、欺骗等感情伤害。

说到底,要带眼识人分辨好坏,也要像上述OTT那样,有识辨好作品的慧眼!

娱乐圈“喜新厌旧”不可怕

韩媒“Joy News 24”请逾200名娱乐记者、电视台、制作人等业内人士选出今年的年度歌手和年度歌曲,结果六人女团IVE以及她们的歌曲“Love Dive”高票当选。

IVE出道短短一年成绩不俗。(Ive IG)

在上述票选活动中,打败排名第二的BTS和第三的IU居冠“年度歌手”的IVE,在2021年12月1日以单曲“Eleven”出道。这个女生团体今年1月就获韩国娱乐公司的31人评选为“最值得期待的团体”。通过今年4月发行的第二张单曲“Love Dive”,她们展露了全球影响力。

“Love Dive”除了登上美国Billboard“世界单曲畅销榜”第8名,也在其“全球200大单曲榜”及“美国除外全球单曲榜”分别攀到第15名及第10名。美国时代周刊《TIME》今年中已评选IVE的“Love Dive”为“2022年最佳K-POP歌曲和专辑”。

IVE也凭“Love Dive”拿下了2022 MAMA、Melon Music、Asia Artist颁奖礼的“年度歌曲奖”。IVE在MAMA颁奖礼还获颁最佳女新人、最受欢迎新人、最佳舞蹈表演(女)另三奖。这股横扫颁奖礼的气势说明了IVE的发展潜力。

当今韩国乐坛,BTS、BLACKPINK无疑仍是当红天团,只是青菜萝卜各有所爱,讲求人气的市场没有谁可以独霸。出道一年的IVE抢分一杯羹,刷新了历久弥新的真理——花无百日红。就如王嘉尔在12月于新加坡的个唱上说的“五年十年以后,可能不再有人在乎我”。

娱乐圈“喜新厌旧”正常也必然,因为这是孕育更多更棒的艺人、更优秀作品的催生剂。适当的时机有新团体的注入,才可以让娱乐圈更有生命力。不然哪里来的Super Junior、Big Bang、少女时代?后来也才有2NE1、EXO。再后来,再有BTS、BLACKPINK。