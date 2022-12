星星陨落2022：林秋离好词加持林俊杰 艾成朱俐静人生停步40  

2022年来到尾声,今年离开的音乐人有老有少。老如台湾的文夏、香港的静婷,都是90岁上下,他们唱过的歌曲,到今天还被年轻歌手翻唱。小如艾成、朱俐静,他们都才40岁,正处于美好的壮年,却不幸留憾人间。

而且无独有偶,艾成、朱俐静都出身自台湾歌唱选秀节目《超级偶像》,是先后届冠军,却不约而同在这一年止步人生,令人唏嘘。

台湾歌坛也同时痛失两名优秀的音乐人,作曲家陈扬和作词家林秋离,他们写过许多脍炙人口的作品——人们或许不认识他们,却一定听过他们作的歌。尤其林秋离和在台发展的本地歌手林俊杰等人合作过,对于本地人来说又更亲切了。

zaobao.sg带你回顾今年离开的最大咖音乐人,通过他们精彩的歌曲视频,来缅怀我们各自的青春。

艾成:最后身影在综艺秀圆梦

艾成因受抑郁症困扰,8月17日40岁时坠楼身亡,突如其来的噩耗震撼演艺圈。他他从马来西亚到台湾发展,2009年赢得《超级偶像2》冠军后崭露头角,并跨界拍剧,结缘演员妻子王瞳。感情和事业都曾遭遇不顺,或许对他的精神都有不良影响。他最后的演唱身影留在节目《最强综艺秀》,节目在他走后播出,他的表演环节创最高收视,似是为他生前的唱跳梦想写下完美终章。

朱俐静:示范“存在的力量”

朱俐静2009年参加歌唱选秀节目《超级偶像3》第三季取得总冠军后出道。她能歌善舞、经常笑脸迎人,发行的歌曲虽然不多,但是传唱度都颇高,例如《浓妆》《我会陪在你身边》《一千万次的泪水》等。其中的《存在的力量》更是代表作,网民说“听了能获得很大的力量”。她2021年初罹患乳癌,抗战1年多于7月3日不敌病魔辞世,终年40岁,让人不舍。

静婷:黄梅调代名词

对许多人来说,静婷就等于黄梅调歌曲。曾唱红电影《江山美人》插曲《戏凤》和《扮皇帝》的她,于10月20日凌晨睡梦中去世,享年88岁。她是香港1950年代与60年代时期著名的电影幕后代唱者,所唱歌曲之多也冠华语歌坛,有近万首。其经典名曲还包括《痴痴的等》《花田错》《寂寞》《明日之歌》《我的心里没有他》《昨天》等等,不少都为年轻歌手不断翻唱着。

林秋离:为本地歌手当推手

作词家林秋离和作曲家妻子熊美玲合作无间,写出诸多脍炙人口的歌曲,如黄莺莺的《哭砂》、刘德华的《谢谢你的爱》、张惠妹的《听海》、蔡依林的《剪爱》等。他又曾任台湾海蝶音乐董事长,为赴台发展的本地歌手陈洁仪、阿杜、林俊杰、BY2当过推手。62岁的他因肝硬化、肝癌,接受儿子捐肝,他还幽默看待自己的病况,可惜12月11日手术后情况恶化逝世。

陈扬:《鲁冰花》成为思母经典歌曲

过去,当人们想妈妈的时候会唱《鲁冰花》这首歌;今后,人们唱《鲁冰花》的时候会怀念创作它的作曲家陈扬。他11月13日因病过世,享寿66岁,生前多次获得金马、金钟、金曲、金鼎等奖项肯定,被誉为“永远的音乐顽童”。他出生时即右耳失聪,却对音乐十分热爱,创作不少脍炙人口的金曲,如蔡琴《礼物》、潘越云《桂花巷》《若我轻轻叫你着你的名》、齐豫《让它自由》、曾淑勤的《客途秋恨》、张艾嘉的《我站在全世界的屋顶》、张清芳的《你喜欢我的歌吗》《天天年轻》、周华健的《心的方向》、叶蒨文《长发的姑娘》等。

文夏:一部台语歌历史

台湾资深音乐人文夏在本地或许陌生,但他传唱很广的福建歌曲《妈妈请你也保重》应该很多人听过。这只是他1200首以上台语歌曲创作的其中一首。被称为“台语歌曲历史”、参与过台语电影先河的他,还写过《黄昏的故乡》《十八姑娘》《星星知我心》等。他1961年组“文夏四姐妹乐团”,为台湾首个流行偶像乐团。他因器官衰竭于4月6日辞世,享耆寿94岁。

Aaron Carter:美少年偶像沉沦哀歌

1990年代西洋男子天团Backstreet Boys成员Nick Carter的弟弟Aaron Carter,当年曾经和哥哥一起巡回演出,出版过4张唱片,以流行融合嘻哈的特色曲风迅速在全球掀起偶像旋风,销售量突破百万张。他以俊美容貌和灿烂笑容,被称“世纪末最后美少年”,之后跨界拍戏,风靡不少少女。然而成年后,长年压抑情绪过头导致使用药物上瘾,他更吸食大麻被捕,一度跟哥哥闹翻,演艺事业迅速走下坡。长年药物上瘾和金钱挥霍无度,Carter债台高筑,最后破产,开始转做色情直播赚钱,让一路看他的人生沉沦的歌迷大感悲痛。他11月5日被发现陈尸在家中浴缸,得年34岁。

Olivia Newton-John:热舞歌手变抗癌斗士

演歌双栖的澳大利亚知名女星Olivia Newton-John,在与乳癌对抗30年后于8月8日平静离世,享寿73岁。她在1978年与John Travolta合演《青春狂热》(Grease)一炮而红。曾四度获得葛莱美奖肯定的她,被澳大利亚视为国宝级天后。她的经典作品包括"Have You Never Been Mellow""I Honestly Love You"”Magic””Physical”"You Are The One That I Want"等。她对抗乳癌30年,大力投入公益,创立同名基金会,致力于研究植物医学以对抗癌症。

其他在2022年离去的歌手还有:Coolio、Depeche Mode键盘手Andy Fletcher、Foo Fighters鼓手Taylor Hawkins、Irene Cara、Jerry Lee Lewis、Julee Cruise、Meat Loaf、The Wanted成员Tom Parker等等。