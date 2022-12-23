星星陨落2022：林秋离好词加持林俊杰 艾成朱俐静人生停步40  

2022年来到尾声，今年离开的音乐人有老有少。老如台湾的文夏、香港的静婷，都是90岁上下，他们唱过的歌曲，到今天还被年轻歌手翻唱。小如艾成、朱俐静，他们都才40岁，正处于美好的壮年，却不幸留憾人间。

而且无独有偶，艾成、朱俐静都出身自台湾歌唱选秀节目《超级偶像》，是先后届冠军，却不约而同在这一年止步人生，令人唏嘘。

台湾歌坛也同时痛失两名优秀的音乐人，作曲家陈扬和作词家林秋离，他们写过许多脍炙人口的作品——人们或许不认识他们，却一定听过他们作的歌。尤其林秋离和在台发展的本地歌手林俊杰等人合作过，对于本地人来说又更亲切了。

zaobao.sg带你回顾今年离开的最大咖音乐人，通过他们精彩的歌曲视频，来缅怀我们各自的青春。

艾成：最后身影在综艺秀圆梦

艾成因受抑郁症困扰，8月17日40岁时坠楼身亡，突如其来的噩耗震撼演艺圈。他他从马来西亚到台湾发展，2009年赢得《超级偶像2》冠军后崭露头角，并跨界拍剧，结缘演员妻子王瞳。感情和事业都曾遭遇不顺，或许对他的精神都有不良影响。他最后的演唱身影留在节目《最强综艺秀》，节目在他走后播出，他的表演环节创最高收视，似是为他生前的唱跳梦想写下完美终章。

朱俐静：示范“存在的力量”

朱俐静2009年参加歌唱选秀节目《超级偶像3》第三季取得总冠军后出道。她能歌善舞、经常笑脸迎人，发行的歌曲虽然不多，但是传唱度都颇高，例如《浓妆》《我会陪在你身边》《一千万次的泪水》等。其中的《存在的力量》更是代表作，网民说“听了能获得很大的力量”。她2021年初罹患乳癌，抗战1年多于7月3日不敌病魔辞世，终年40岁，让人不舍。

静婷：黄梅调代名词

对许多人来说，静婷就等于黄梅调歌曲。曾唱红电影《江山美人》插曲《戏凤》和《扮皇帝》的她，于10月20日凌晨睡梦中去世，享年88岁。她是香港1950年代与60年代时期著名的电影幕后代唱者，所唱歌曲之多也冠华语歌坛，有近万首。其经典名曲还包括《痴痴的等》《花田错》《寂寞》《明日之歌》《我的心里没有他》《昨天》等等，不少都为年轻歌手不断翻唱着。

林秋离：为本地歌手当推手

作词家林秋离和作曲家妻子熊美玲合作无间，写出诸多脍炙人口的歌曲，如黄莺莺的《哭砂》、刘德华的《谢谢你的爱》、张惠妹的《听海》、蔡依林的《剪爱》等。他又曾任台湾海蝶音乐董事长，为赴台发展的本地歌手陈洁仪、阿杜、林俊杰、BY2当过推手。62岁的他因肝硬化、肝癌，接受儿子捐肝，他还幽默看待自己的病况，可惜12月11日手术后情况恶化逝世。

陈扬：《鲁冰花》成为思母经典歌曲

过去，当人们想妈妈的时候会唱《鲁冰花》这首歌；今后，人们唱《鲁冰花》的时候会怀念创作它的作曲家陈扬。他11月13日因病过世，享寿66岁，生前多次获得金马、金钟、金曲、金鼎等奖项肯定，被誉为“永远的音乐顽童”。他出生时即右耳失聪，却对音乐十分热爱，创作不少脍炙人口的金曲，如蔡琴《礼物》、潘越云《桂花巷》《若我轻轻叫你着你的名》、齐豫《让它自由》、曾淑勤的《客途秋恨》、张艾嘉的《我站在全世界的屋顶》、张清芳的《你喜欢我的歌吗》《天天年轻》、周华健的《心的方向》、叶蒨文《长发的姑娘》等。

文夏：一部台语歌历史

台湾资深音乐人文夏在本地或许陌生，但他传唱很广的福建歌曲《妈妈请你也保重》应该很多人听过。这只是他1200首以上台语歌曲创作的其中一首。被称为“台语歌曲历史”、参与过台语电影先河的他，还写过《黄昏的故乡》《十八姑娘》《星星知我心》等。他1961年组“文夏四姐妹乐团”，为台湾首个流行偶像乐团。他因器官衰竭于4月6日辞世，享耆寿94岁。

Aaron Carter：美少年偶像沉沦哀歌

1990年代西洋男子天团Backstreet Boys成员Nick Carter的弟弟Aaron Carter，当年曾经和哥哥一起巡回演出，出版过4张唱片，以流行融合嘻哈的特色曲风迅速在全球掀起偶像旋风，销售量突破百万张。他以俊美容貌和灿烂笑容，被称“世纪末最后美少年”，之后跨界拍戏，风靡不少少女。然而成年后，长年压抑情绪过头导致使用药物上瘾，他更吸食大麻被捕，一度跟哥哥闹翻，演艺事业迅速走下坡。长年药物上瘾和金钱挥霍无度，Carter债台高筑，最后破产，开始转做色情直播赚钱，让一路看他的人生沉沦的歌迷大感悲痛。他11月5日被发现陈尸在家中浴缸，得年34岁。

Olivia Newton-John：热舞歌手变抗癌斗士

演歌双栖的澳大利亚知名女星Olivia Newton-John，在与乳癌对抗30年后于8月8日平静离世，享寿73岁。她在1978年与John Travolta合演《青春狂热》（Grease）一炮而红。曾四度获得葛莱美奖肯定的她，被澳大利亚视为国宝级天后。她的经典作品包括"Have You Never Been Mellow""I Honestly Love You"”Magic””Physical”"You Are The One That I Want"等。她对抗乳癌30年，大力投入公益，创立同名基金会，致力于研究植物医学以对抗癌症。

其他在2022年离去的歌手还有：Coolio、Depeche Mode键盘手Andy Fletcher、Foo Fighters鼓手Taylor Hawkins、Irene Cara、Jerry Lee Lewis、Julee Cruise、Meat Loaf、The Wanted成员Tom Parker等等。