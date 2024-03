美国歌坛天后Taylor Swift(泰勒丝)即将于3月2日这个周末在狮城开唱,不少霉粉(英文为Swiftie,泰勒丝粉丝称呼)抓紧最后时刻,如火如荼地为出席演唱会而作准备。泰勒丝演唱会的专属必备品——串珠友谊手链(Friendship Bracelet)的风潮也卷席了狮城。

泰勒丝友谊手链的灵感来自歌曲“You’re on Your Own, Kid”的歌词“So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it”。风潮始于2022年收录其曲的专辑《午夜》的发布,泰勒丝同时宣布“时代巡回演唱会”(The Eras Tour)时,有粉丝提议制作友谊手链并在演唱会当日交换,此举动便成为了泰勒丝演唱会的独有文化,并风靡全球。

花300元准备演唱会“战袍”

记者采访两位泰勒丝的忠实粉丝,分享演唱会的“战前准备”。从事行销行业的陈勇杰(23岁)在演唱会开票时特地请假抢票,成功买到3月4日的VIP1门票(价值1248元)。临近演唱会,他在网上花了227元购买演唱会同款造型的外套,还和朋友前去咖啡厅制作友谊手链,单单为演唱会准备就花了约350元。

陈勇杰在网上花了227元购买演唱会同款造型的外套(左),还和朋友前去咖啡厅制作友谊手链。(受访者提供)

13岁开始就追听泰勒丝歌曲的陈勇杰认为,她创作的歌词能够拨动心弦,还写出了许多青少年在情感上的心声,所以他很欣赏泰勒丝的创作天赋。

“我也非常喜欢她接地气的性格,与其他高高在上的艺人不同,她能让粉丝感受到她的真诚。”陈勇杰说道。“她不服输的精神和态度也是我最喜欢她的一点。她曾几度遭遇严重的网络霸凌, 甚至到全网攻击她的地步。但她并没有选择放弃自己热爱的事业,而是继续钻研,最终强势回归,我觉得这种毅力与坚持是我们这个时代青年该学习的榜样。”

交换手链文化独特有趣

追随泰勒丝18年的赖怡恬(28岁)从事银行业,她和朋友们在开票时守在电脑前,由朋友成功抢到3月4日的VIP6门票(价值338元)。她同样为演唱会准备了服装、手链、发饰以及脸饰,并在网上购买了亮片连衣裙,还和朋友一起在家制作友谊手链。除了自己的手链,她们还多做了好几条与演唱会主题相关的手链,准备在演唱会当日和其他粉丝交换。

“我觉得交换手链的文化非常有趣,它是泰勒丝演唱会的独特文化。当天还有不少商家会免费派送商品给粉丝们,我们也有加入演唱会相关的Telegram群组和其他Swifties交流,所以我很期待演唱会当天的活动。” 演唱会傍晚6点开始,赖怡恬已准备好下午4点抵达会场。记者从Telegram群组得知,粉丝们打算当天下午2点半左右到会场碰面,交换手链和小礼物。

赖怡恬(左图右)在网上购买了亮片连衣裙(中),还和朋友相约一起在家制作友谊手链(右图)。(受访者提供)

针对新加坡获得演唱会的东南亚独家主办权,赖怡恬认为是个很聪明的举动:“确实会有很多人会特别飞来新加坡,在我的朋友圈中就有人这么做。我有马来西亚的朋友星期五(3月1日)飞来新加坡,只为去看星期日(3日)的演唱会,隔天再飞回马来西亚。”

赖怡恬为演唱会准备了各种化妆用的贴片脸饰、手链串珠,右为VIP门票的礼盒。(受访者提供)

她也分享,有些朋友没能抢到新加坡站的门票,就尝试抢购悉尼场次的,还特意为偶像飞到悉尼看演唱会。

串珠销售量增加约百分之十

记者星期一(26日)下午走访牛车水珍珠大厦的串珠材料店铺Shinobeads和Beads and Crafts,发现两家店皆聚满年轻人潮,都为制作泰勒丝友谊手链购买串珠而来。下午4点开始,两家店的店外一度排起长龙,店家忙不迭地维持秩序,以免队伍挡住别家店铺门口。

Shinobeads店主Jocelyn(45岁)接受《联合早报》采访时说:“从去年7月开始,店里的销售量就增加了约10%到20%左右,上个星期人潮开始增多,大部分都是为制作泰勒丝友谊手链而来。卖得最好的就是字母串珠,每个人都会买一两包,所以我也多进了货。”

串珠材料店铺Shinobeads排起长龙,顾客为买友谊手链串珠而来。(蓝靖仪摄)

Jocelyn说:“粉丝们都很有热忱,买的时候还会问身边的人几时去看演唱会。”大多顾客为女生,人潮拥挤的时候,Jocelyn还会请陪伴而来的男性在店外等候,以免和店内的女生们产生不必要的肢体摩擦。男生想购买时,就会请他们人少些时再过来。

被问是否也是泰勒丝的粉丝时,Jocelyn笑说:“我听过她的歌,不过不知道她这么火,哈哈。”

记者发现,同样生意火热的Beads and Crafts设立专门售卖字母串珠的柜台,访问顾客后得知,他们在订单上选择想买的字母后,需要领取号码牌等候店员叫号,才能购物。不过记者想进一步了解详情时,店家拒绝受访。