Taylor Swift抵新后动向成谜 巡演成员狮城趴趴走

34岁的美国流行天后Taylor Swift(泰勒丝)的“时代巡回演唱会”(The Eras Tour)移师新加坡,于国家体育场举行的六场演唱会将从星期六(3月2日)展开。

泰勒丝星期二(2月27日)下午5时05分乘搭私人飞机VistaJet 993抵新加坡,本地媒体除了拍到泰勒丝乘搭的私人飞机、护送她的“伞阵”、保安人员与工作人员,至今似乎未有人拍到身处狮城的泰勒丝。天后动向成谜,倒是她的巡演团队成员在新加坡趴趴走,有的到滨海湾花园打卡,有的则抓紧时间逛牛车水。

泰勒丝的巡演团队包括15名伴舞、四名伴唱与六人乐队。此次巡演为泰勒丝伴舞的Natalie Peterson(娜塔莉彼得森),星期五(3月1日)早上在IG分享前几天泰勒丝澳大利亚演唱会的照片,写下“See you tomorrow Singapore”(明天见新加坡),打卡地点为国家体育场,不知是否与团队正为2日的演唱会彩排?

Natalie Peterson在IG分享前几天泰勒丝澳大利亚演唱会照片,写下“See you tomorrow Singapore”,打卡地点为国家体育场。(IG截图)

跟泰勒丝合作十多年的伴唱Melanie Nyema(梅莱妮尼玛),则在IG限时动态分享与友人于牛车水大厦前的合影。梅莱妮尼玛在2012年“MTV音乐录影带大奖”(MTV Video Music Awards)与泰勒丝合作后,自此一直担任她的伴唱,曾参与泰勒丝“The Red Tour”“The 1989 World Tour”等巡演。

为泰勒丝伴舞的型男Jan Ravnik(简拉夫尼克)来到新加坡找了塔罗师占卜爱情,并在IG限时动态分享了塔罗师的照片。斯洛文尼亚出生的简拉夫尼克的舞蹈职业生涯始于比赛,他为了舞蹈事业迁居美国,未加入泰勒丝巡演团队之前曾为天后Mariah Carey(玛丽亚凯里)、“火星人”Bruno Mars(布鲁诺马斯)等伴舞。值得一提的是,简拉夫尼克加入泰勒丝的巡演团队后人气飙升,IG粉丝人数已突破42万。

跟泰勒丝合作十多年的伴唱Melanie Nyema(左图右),在IG限时动态分享与友人于牛车水大厦前的合影; 为泰勒丝伴舞的型男Jan Ravnik则找塔罗师占卜爱情(右图)。(IG截图)

伴舞将负责讲Singlish?

说到伴舞,不得不提颇有名气的Kameron Saunders(卡梅伦桑德斯)。据说泰勒丝在巡演演唱“We Are Never Getting Back Together”时,经常有一段会将麦克风递给桑德斯,他会幽默献上一句具有当地特色的金句,包括最近在日本、澳大利亚的场次皆如此。

像日前的悉尼场上,泰勒丝说了一句“we are never getting back together(我们再也回不去了)”之后,将麦克风递给桑德斯,他妙语“tell him he’s dreaming(告诉他他在做梦)”,让现场观众捧腹;而这句金句出自澳大利亚知名演员Michael Caton(迈克尔卡顿)1997年的电影《城堡》(The Castle)。

记者发现有新加坡网民在泰勒丝的演唱会前夕整理出一份Singlish(新加坡式英语)名单,上面有“no lah”“stop it ah”等词供桑德斯参考。

“22帽子”巡演环节

除了泰勒丝的巡演团队成员,相信许多Swifties(泰勒丝粉丝昵称)对于巡演的“22帽子”环节不会陌生。

泰勒丝过去在演唱会上唱到歌曲“22”时,通常会把帽子送给一名观众。在悉尼场获得“22帽子”的是一名9岁癌症病童,泰勒丝不只为小粉丝戴上帽子,还给予她拥抱,亲吻她的小手,感动现场近八万名观众。

过去收到这顶帽子的包括泰勒丝的闺蜜Selena Gomez(赛琳娜戈麦斯)的10岁妹妹Gracie、已故NBA球星Kobe Bryan(科比布莱恩特)的7岁女儿Bianka等。

泰勒丝母亲曾在新加坡生活10年

泰勒丝能带着“时代巡回演唱会”来新算是一种缘分,或许没有太多人知道,原来泰勒丝的妈妈Andrea(安德烈)跟狮城也有一段渊源。

泰勒丝曾在IG分享小时候与父母的合照。(取自艺人IG)

泰勒丝随2014年“The Red Tour”巡演来新开唱时,曾提到母亲是在新加坡长大的,还说妈妈一直期待能再回来。

根据网上消息,泰勒丝的外公是一家公司在东南亚石油钻井平台的工程师,早期因外公工作的关系,安德烈曾在狮城生活10年。