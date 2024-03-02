Taylor Swift抵新后动向成谜 巡演成员狮城趴趴走

34岁的美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）移师新加坡，于国家体育场举行的六场演唱会将从星期六（3月2日）展开。

泰勒丝星期二（2月27日）下午5时05分乘搭私人飞机VistaJet 993抵新加坡，本地媒体除了拍到泰勒丝乘搭的私人飞机、护送她的“伞阵”、保安人员与工作人员，至今似乎未有人拍到身处狮城的泰勒丝。天后动向成谜，倒是她的巡演团队成员在新加坡趴趴走，有的到滨海湾花园打卡，有的则抓紧时间逛牛车水。

泰勒丝的巡演团队包括15名伴舞、四名伴唱与六人乐队。此次巡演为泰勒丝伴舞的Natalie Peterson（娜塔莉彼得森），星期五（3月1日）早上在IG分享前几天泰勒丝澳大利亚演唱会的照片，写下“See you tomorrow Singapore”（明天见新加坡），打卡地点为国家体育场，不知是否与团队正为2日的演唱会彩排？

Natalie Peterson在IG分享前几天泰勒丝澳大利亚演唱会照片，写下“See you tomorrow Singapore”，打卡地点为国家体育场。（IG截图）

跟泰勒丝合作十多年的伴唱Melanie Nyema（梅莱妮尼玛），则在IG限时动态分享与友人于牛车水大厦前的合影。梅莱妮尼玛在2012年“MTV音乐录影带大奖”（MTV Video Music Awards）与泰勒丝合作后，自此一直担任她的伴唱，曾参与泰勒丝“The Red Tour”“The 1989 World Tour”等巡演。

为泰勒丝伴舞的型男Jan Ravnik（简拉夫尼克）来到新加坡找了塔罗师占卜爱情，并在IG限时动态分享了塔罗师的照片。斯洛文尼亚出生的简拉夫尼克的舞蹈职业生涯始于比赛，他为了舞蹈事业迁居美国，未加入泰勒丝巡演团队之前曾为天后Mariah Carey（玛丽亚凯里）、“火星人”Bruno Mars（布鲁诺马斯）等伴舞。值得一提的是，简拉夫尼克加入泰勒丝的巡演团队后人气飙升，IG粉丝人数已突破42万。

跟泰勒丝合作十多年的伴唱Melanie Nyema（左图右），在IG限时动态分享与友人于牛车水大厦前的合影； 为泰勒丝伴舞的型男Jan Ravnik则找塔罗师占卜爱情（右图）。（IG截图）

伴舞将负责讲Singlish？

说到伴舞，不得不提颇有名气的Kameron Saunders（卡梅伦桑德斯）。据说泰勒丝在巡演演唱“We Are Never Getting Back Together”时，经常有一段会将麦克风递给桑德斯，他会幽默献上一句具有当地特色的金句，包括最近在日本、澳大利亚的场次皆如此。

像日前的悉尼场上，泰勒丝说了一句“we are never getting back together（我们再也回不去了）”之后，将麦克风递给桑德斯，他妙语“tell him he’s dreaming（告诉他他在做梦）”，让现场观众捧腹；而这句金句出自澳大利亚知名演员Michael Caton（迈克尔卡顿）1997年的电影《城堡》（The Castle）。

记者发现有新加坡网民在泰勒丝的演唱会前夕整理出一份Singlish（新加坡式英语）名单，上面有“no lah”“stop it ah”等词供桑德斯参考。

“22帽子”巡演环节

除了泰勒丝的巡演团队成员，相信许多Swifties（泰勒丝粉丝昵称）对于巡演的“22帽子”环节不会陌生。

泰勒丝过去在演唱会上唱到歌曲“22”时，通常会把帽子送给一名观众。在悉尼场获得“22帽子”的是一名9岁癌症病童，泰勒丝不只为小粉丝戴上帽子，还给予她拥抱，亲吻她的小手，感动现场近八万名观众。

过去收到这顶帽子的包括泰勒丝的闺蜜Selena Gomez（赛琳娜戈麦斯）的10岁妹妹Gracie、已故NBA球星Kobe Bryan（科比布莱恩特）的7岁女儿Bianka等。

泰勒丝母亲曾在新加坡生活10年

泰勒丝能带着“时代巡回演唱会”来新算是一种缘分，或许没有太多人知道，原来泰勒丝的妈妈Andrea（安德烈）跟狮城也有一段渊源。

泰勒丝曾在IG分享小时候与父母的合照。（取自艺人IG）

泰勒丝随2014年“The Red Tour”巡演来新开唱时，曾提到母亲是在新加坡长大的，还说妈妈一直期待能再回来。

根据网上消息，泰勒丝的外公是一家公司在东南亚石油钻井平台的工程师，早期因外公工作的关系，安德烈曾在狮城生活10年。