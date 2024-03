第96届奥斯卡 《奥本海默》扫七奖成大赢家 典礼“裸男”超抢戏

第96届奥斯卡金像奖颁奖典礼于美国当地时间3月10日(新加坡时间3月11日上午)在洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。由名导克里斯多夫诺兰(Christopher Nolan)执导的历史传记电影《奥本海默》(Oppenheimer),强势入围13奖,最后抱走七个奖项,成最大赢家,《可怜的东西》(Poor Things)以四个奖项紧追在后。

47岁爱尔兰男星Cillian Murphy(希利安莫菲)以《奥本海默》荣登影帝。他在影坛耕耘多年,是诺兰多部电影的班底,直到《奥本海默》才第一次担任主角,便首获奥斯卡肯定。本届奥斯卡战情最激烈的最佳女主角奖,Emma Stone(艾玛史东)以《可怜的东西》二度封后,打败呼声颇高、以《花月杀手》入围的Lily Gladstone(莉莉格莱斯顿)。

在《奥本海默》饰演原子能委员会主席的“钢铁人”Robert Downey Jr.(小罗伯特·唐尼)以腹黑演技夺下奥斯卡最佳男配角奖。这也是58岁的他职业生涯第三度入围并首夺小金人,为该片抢下第一奖,致词时他的一句“感谢我糟透的童年”引发哄堂大笑 。温馨悲喜剧《留校者联盟》(The Holdovers)的黑人女星Da’Vine Joy Randolph(达明·乔伊·伦道夫)将承载着丧子悲痛的学校厨娘演得讨喜又令人心疼,首度入围就获奥斯卡女配殊荣。

日本电影成绩亮眼

日本动画大师宫﨑骏耗时七年的集大成力作《苍鹭与少年》,夺下最佳动画长片,是他继2003年《神隐少女》(Spirited Away)之后第二次斩获同奖项,加上2014年个人获得荣誉奖项“主席奖”,他共拥三座小金人。不过他和制作人铃木敏夫都未出席颁奖典礼。

另一部日本电影《哥吉拉-1.0》击败《不可能的任务:致命清算第一章》《银河护卫队3》等好莱坞大片,夺下最佳视觉效果,缔造日本影史新猷,也是亚洲电影创举。

“裸男”超抢戏



John Cena(约翰·塞纳)裸体现身舞台引发热议。(路透社、互联网)

典礼上,主持人Jimmy Kimmel(吉米金莫)在台上提及1974年有裸男乱入舞台的事件,问道:“如果现在有裸男突然冲上台,你能想像吗?”随后镜头转向后方,惊见John Cena(约翰·塞纳)近乎裸体现身舞台。

John Cena直喊:“我改变心意不想裸奔了,这是典礼走出来很丢脸,谁想的啊?”他用颁奖信封遮住重要部位,说道:“衣服非常重要,全世界最重要的东西,我现在没办法打开信封,准备颁发最佳服装设计奖。”待入围者视频播完后,John Cena已披上长袍揭晓得奖者是《可怜的东西》(Poor Things)。

1974年第46届奥斯卡颁奖典礼,主持人David Niven (大卫·尼文)正准备介绍影后Elizabeth Taylor (伊丽莎白·泰勒)出场,身后却突然出现一名裸男,对着台下比“YA”。该名裸男是摄影师欧培尔(Robert Opel),当时靠着David Niven化解尴尬,事后有传闻指出是奥斯卡安排的,但此说法未获证实。

另外,在缅怀影人环节,奥斯卡找来Andrea Bocelli (安德烈·波切利)以及Matteo Bocelli(马特奥·波切利)演唱歌曲“Time To Say Goodbye”,向逝去影人致意。出现在画面上的已逝影人包括Matthew Perry(马修·派瑞)、Richard Lewis(理查德·刘易斯)、Tina Turner(蒂娜·特纳)、配乐大师坂本龙一及《寄生上流》的李善均等。

去年底刚离世的韩国演员李善均的照片出现在缅怀已逝影人的环节。(互联网)

第96届奥斯卡得奖名单:

最佳影片:《奥本海默》(Oppenheimer)

最佳男主角:Cillian Murphy(希利安莫菲)/《奥本海默》

最佳女主角:Emma Stone(艾玛史东)/《可怜的东西》(Poor Things)

最佳导演:Christopher Nolan(克里斯多福诺兰)/《奥本海默》

最佳男配角:Robert Downey Jr.(小劳勃道尼) /《奥本海默》

最佳女配角:Da’Vine Joy Randolph(达明·乔伊·伦道夫)/《留校者联盟》

最佳改编剧本:《美国小说》(American Fiction)/ Cord Jefferson(柯德·杰弗森)

最佳原著剧本:《坠落的审判》(Anatomy of a Fall)/ Justine Triet(茱斯汀楚特)、Arthur Harari (亚瑟·哈拉里)

最佳国际电影:《利益区域》(The Zone Of Interest)/英国

最佳动画长片:《苍鹭与少年》(The Boy and the Heron)

最佳动画短片:《战争结束了!受列侬和洋子音乐的启发》(War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

最佳纪录片:《马里乌波尔20 天》(20 Days in Mariupol)

最佳纪录短片:《最后的乐器维修师》(The Last Repair Shop)

最佳实景短片奖:《亨利休格的神奇故事》(The Wonderful Story of Henry Sugar)

最佳制作设计:《可怜的东西》

最佳原创音乐:《奥本海默》

最佳摄影:《奥本海默》

最佳音效:《利益区域》

最佳视觉特效:《哥斯拉-1.0》(Godzilla Minus One)

最佳电影剪辑:《奥本海默》

最佳服装设计:《可怜的东西》

最佳化装与发型:《可怜的东西》

最佳原创歌曲:“What Was I Made For?” ,Billie Eilish(怪奇比莉)、菲尼亚斯.奥康奈尔(Finneas O’Connell)/《芭比》(Barbie)