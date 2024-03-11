第96届奥斯卡 《奥本海默》扫七奖成大赢家 典礼“裸男”超抢戏

第96届奥斯卡金像奖颁奖典礼于美国当地时间3月10日（新加坡时间3月11日上午）在洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。由名导克里斯多夫诺兰（Christopher Nolan）执导的历史传记电影《奥本海默》（Oppenheimer），强势入围13奖，最后抱走七个奖项，成最大赢家，《可怜的东西》（Poor Things）以四个奖项紧追在后。

47岁爱尔兰男星Cillian Murphy（希利安莫菲）以《奥本海默》荣登影帝。他在影坛耕耘多年，是诺兰多部电影的班底，直到《奥本海默》才第一次担任主角，便首获奥斯卡肯定。本届奥斯卡战情最激烈的最佳女主角奖，Emma Stone（艾玛史东）以《可怜的东西》二度封后，打败呼声颇高、以《花月杀手》入围的Lily Gladstone（莉莉格莱斯顿）。

在《奥本海默》饰演原子能委员会主席的“钢铁人”Robert Downey Jr.（小罗伯特·唐尼）以腹黑演技夺下奥斯卡最佳男配角奖。这也是58岁的他职业生涯第三度入围并首夺小金人，为该片抢下第一奖，致词时他的一句“感谢我糟透的童年”引发哄堂大笑 。温馨悲喜剧《留校者联盟》（The Holdovers）的黑人女星Da’Vine Joy Randolph（达明·乔伊·伦道夫）将承载着丧子悲痛的学校厨娘演得讨喜又令人心疼，首度入围就获奥斯卡女配殊荣。

日本电影成绩亮眼

日本动画大师宫﨑骏耗时七年的集大成力作《苍鹭与少年》，夺下最佳动画长片，是他继2003年《神隐少女》（Spirited Away）之后第二次斩获同奖项，加上2014年个人获得荣誉奖项“主席奖”，他共拥三座小金人。不过他和制作人铃木敏夫都未出席颁奖典礼。

另一部日本电影《哥吉拉-1.0》击败《不可能的任务：致命清算第一章》《银河护卫队3》等好莱坞大片，夺下最佳视觉效果，缔造日本影史新猷，也是亚洲电影创举。

“裸男”超抢戏



John Cena（约翰·塞纳）裸体现身舞台引发热议。（路透社、互联网）

典礼上，主持人Jimmy Kimmel（吉米金莫）在台上提及1974年有裸男乱入舞台的事件，问道：“如果现在有裸男突然冲上台，你能想像吗？”随后镜头转向后方，惊见John Cena（约翰·塞纳）近乎裸体现身舞台。

John Cena直喊：“我改变心意不想裸奔了，这是典礼走出来很丢脸，谁想的啊？”他用颁奖信封遮住重要部位，说道：“衣服非常重要，全世界最重要的东西，我现在没办法打开信封，准备颁发最佳服装设计奖。”待入围者视频播完后，John Cena已披上长袍揭晓得奖者是《可怜的东西》（Poor Things）。

1974年第46届奥斯卡颁奖典礼，主持人David Niven （大卫·尼文）正准备介绍影后Elizabeth Taylor （伊丽莎白·泰勒）出场，身后却突然出现一名裸男，对着台下比“YA”。该名裸男是摄影师欧培尔（Robert Opel），当时靠着David Niven化解尴尬，事后有传闻指出是奥斯卡安排的，但此说法未获证实。

另外，在缅怀影人环节，奥斯卡找来Andrea Bocelli （安德烈·波切利）以及Matteo Bocelli（马特奥·波切利）演唱歌曲“Time To Say Goodbye”，向逝去影人致意。出现在画面上的已逝影人包括Matthew Perry（马修·派瑞）、Richard Lewis（理查德·刘易斯）、Tina Turner（蒂娜·特纳）、配乐大师坂本龙一及《寄生上流》的李善均等。

去年底刚离世的韩国演员李善均的照片出现在缅怀已逝影人的环节。（互联网）

第96届奥斯卡得奖名单：

最佳影片：《奥本海默》（Oppenheimer）

最佳男主角：Cillian Murphy（希利安莫菲）/《奥本海默》

最佳女主角：Emma Stone（艾玛史东）／《可怜的东西》（Poor Things）

最佳导演：Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）／《奥本海默》

最佳男配角：Robert Downey Jr.（小劳勃道尼） ／《奥本海默》

最佳女配角：Da’Vine Joy Randolph（达明·乔伊·伦道夫）／《留校者联盟》

最佳改编剧本：《美国小说》（American Fiction）/ Cord Jefferson（柯德·杰弗森）

最佳原著剧本：《坠落的审判》（Anatomy of a Fall）/ Justine Triet（茱斯汀楚特）、Arthur Harari （亚瑟·哈拉里）

最佳国际电影：《利益区域》（The Zone Of Interest）／英国

最佳动画长片：《苍鹭与少年》（The Boy and the Heron）

最佳动画短片：《战争结束了！受列侬和洋子音乐的启发》（War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko）

最佳纪录片：《马里乌波尔20 天》（20 Days in Mariupol）

最佳纪录短片：《最后的乐器维修师》（The Last Repair Shop）

最佳实景短片奖：《亨利休格的神奇故事》（The Wonderful Story of Henry Sugar）

最佳制作设计：《可怜的东西》

最佳原创音乐：《奥本海默》

最佳摄影：《奥本海默》

最佳音效：《利益区域》

最佳视觉特效：《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）

最佳电影剪辑：《奥本海默》

最佳服装设计：《可怜的东西》

最佳化装与发型：《可怜的东西》

最佳原创歌曲：“What Was I Made For？” ，Billie Eilish（怪奇比莉）、菲尼亚斯.奥康奈尔（Finneas O’Connell）/《芭比》（Barbie）