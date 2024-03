娱乐吃瓜：三大原因解密变异惊悚韩剧为何受欢迎

韩剧题材多样化,从韩国丧尸电影《尸杀列车》(Train To Busan)开始,惊悚变异题材越来越受欢迎,这类作品常常成为“爆款”,如《京城怪物》(Gyeongseong Creature)《甜蜜家园》(Sweet Home)《僵尸校园》(All of Us Are Dead)《王国》(Kingdom)等都曾登上Netflix排行榜前十名。

Netflix今年将再次推出惊悚题材韩剧《寄生兽:灰色部队》(Parasyte: The Grey),讲述不明寄生兽在全球出现,它们能够通过控制人类大脑增强自身实力。为了对抗寄生兽,人类组织了灰色部队,开始和寄生兽展开激烈的斗争。女主角郑秀仁(全少妮饰)被寄生兽入侵,在被它饶过一命后,学会和寄生兽共存。

《寄生兽:灰色部队》女主角郑秀仁(全少妮饰)被寄生兽入侵,在被它饶过一命后,学会和寄生兽共存。(Netflix提供)

在官方宣布的预告中,有人选择和寄生兽共存,有人选择与它们对抗,精致的电脑特效搭配刺激的动作画面,成为观众期待的看点。这类题材为何如此受欢迎?

观众审美要求提高

随着串流平台的普及,在韩剧如此饱和以及多样化的市场中,传统现实性题材已无法满足观众的“胃口”,奇幻、惊悚、丧尸题材的剧情常常成为爆款作品。这类题材需要砸重金和大量特效打造,视觉上如同观看大型电影一般精致华丽。

《京城怪物》剧组曾透露,两季拍摄共花费700亿韩元(约7000万新元),其中金钰堂当铺和城区的场景花了约八个月时间打造,不少细节让主演金海淑(Kim Hae-sook)夸赞犹如穿梭回1945年代。《甜蜜家园》同样花重金制作,据悉,单集成本高达30亿韩元(约300万新元),不少金钱是花在特效上。

《寄》在剧中使用大量电脑特效展示寄生兽的模样。(Netflix提供)

《寄》同样在剧中使用大量电脑特效展示寄生兽的模样,导演延尚昊在记者会上分享:“我参与过怪物题材的作品,不过每个怪物的样子都差不多。但这部剧的寄生兽都长得不同,所以设计时比平常更困难。我也花了很多心思让这些寄生兽看起来更真实。”

惊悚中反映现实

这类奇幻题材超越现实,但剧中核心主题却反映现实。延尚昊在3月26日的《寄》记者会中提出,原作的主旨围绕“共存”展开,他希望这部剧也如此:“原作中探讨了人类和非人类是否能够共存,这部剧中的郑秀仁和寄生兽同样展示了两者如何共生。就如人类创造组织以生存,我想探讨的是人与组织之间的关系。”

延尚昊举例,剧中出现不少组织:薛康宇曾属于帮派、警察部队、还有寄生兽组织等,在韩国现实中有很多不同的组织,所以他想借这部剧探讨组织与人类共存的意义。

《甜蜜家园》同样以“欲望”为主题,人类并非因病毒等外界因素成为怪物,而是因为“欲望”。(互联网)

在生存类剧情中,最经典的主旨就是探讨人性。《京城怪物》中人类为了满足欲望进行人体实验,女主角母亲因此成为怪物,并几乎失去人类意志,在伤害女儿之际,母性直觉给予自己一丝清醒,才没伤到女儿。

《甜蜜家园》同样以“欲望”为主题,人类并非因病毒等外界因素成为怪物,而是因为“欲望”。欲望越大会更快速变成怪物,故事通过变异为怪物的情节探讨人性的欲望。因此,这类剧情虽然虚构,但所表达的内容让人能够看清在极端场面中人性恶善的真实一面。

生存剧情紧张刺激

紧张剧情容易引人入胜,充满刺激、悬疑、动作的画面更能牵动观众紧张的心理。《甜蜜家园》《僵尸校园》《京城怪物》等人气韩剧皆以紧张刺激的剧情节奏获得好口碑,主角是否能够利用自己的脑力和体力生存到最后,让观众好奇接下来的发展。

《僵尸校园》等人气韩剧皆以紧张刺激的剧情节奏获得好口碑。(互联网)

不少观众也对惊悚剧情吃香,认为恐怖情节能够给人带来一种宣泄的快感,从而释放压力。况且,人类对于未知的未来充满好奇心,倘若有一天真的面临末日一般的丧尸事件,人类要如何生存?这类剧情或许就成为一种借鉴,看这种极端的情形下如何展开自我保护行动。

更多娱乐吃瓜内容,请浏览专页。