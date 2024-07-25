F1新加坡大奖赛 Kylie Minogue与共和时代杀到

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛将推出一系列娱乐节目，为9月20日至22日举办的大奖赛增添节日气氛，主办方星期四（7月25日）宣布OneRepublic、Kylie Minogue、Lenny Kravitz、Disclosure (DJ)、The Corrs、Kool & the Gang、Tones & I、BabyMonster、HONNE 等著名西洋歌手与组合将在期间演唱。



这些歌手将在一级方程式夜间赛的主场演唱，在12个赛段提供超过100小时的娱乐活动。门票已发售。



美国乐队OneRepublic（共和时代）将在9月20日（星期五）登场。他们最近的热门歌曲“I Ain’t Worried”就是电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）的歌曲。乐队在月中才推出第六张专辑“Artificial Paradise”，其中收录了一首以新加坡为名的器乐曲目，到时势必炸燃现场。共和时代已在全球售出超过1600万张唱片，累计播放次数超过150亿次。这支六人乐队将第二次在F1新加坡站表演，2017年他们吸引了为5万人进场。



2016年在同一现场演唱过的澳大利亚歌手Kylie Minogue（凯丽米洛）将在9月21日（星期六）亮相。 Minogue的全球唱片销量超过8000万张，并有50亿次流媒体播放量，曾获两项格莱美奖。她也是唯一一位连续五年在英国获得专辑第一名和单曲排名前十的女歌手，包括去年发行的专辑“Tension”，其中歌曲“Padam Padam”就让她风靡全球一整年。今年她同样硕果累累，把格莱美最佳流行舞曲奖收入囊中。



其他演出者还有来自美国的四届格莱美最佳摇滚男歌手Lenny Kravitz（兰尼克拉维茨）、爱尔兰乐队The Corrs、韩国新晋女团BabyMonster、英国电子DJ“Disclosure”、澳大利亚创作女歌手Tones And I等。