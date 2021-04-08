经济活动渐热络 对未来六个月本地商家悲观展望改善

六个领域的中小企业指数皆有改善。最显著的是建筑与工程行业，指数上升了6.8％至51.8。商业服务业的指数上升4.2％至50，也有改善。调查认为，可能是因为政府放宽了限制措施，这使得更广泛的商业活动得以恢复。

经济活动逐步复苏，本地商家对未来六个月的展望不如之前那么悲观。

新加坡工商联合总会和国际资讯集团益百利（Experian）昨天联合发布的最新调查显示，反映本地中小企业对未来六个月商业展望的“SBF-Experian中小企业指数”（SME Index）为49.9，比之前的48.2已有改善，也是去年第一季暴发冠病疫情以来的最高水平。

中小企业指数若高于50，表示对展望感到乐观；低于50则代表悲观。

六个领域的中小企业指数皆有改善。最显著的是建筑与工程行业，指数上升了6.8％至51.8。商业服务业的指数上升4.2％至50，也有改善。

调查认为，可能是因为政府放宽了限制措施，这使得更广泛的商业活动得以恢复。

受访的逾2100家中小企业同时分享它们对营收、盈利、业务扩张、资本投资、招聘、产能利用率，以及融资这七项指标的展望。

从维持业务发展

转向希望获利

调查显示，七项指标都有改善。最明显的是自2019年第二季至第三季以来，中小企业首次预期更容易获得融资，指数从4.92上升至5.49。

六个领域当中，有五个领域的中小企业认为，未来六个月的营收将改善，指数上升了8.59％至4.93。中小企业也预期能获得更高盈利，指数上升9.42％至4.88。

随着经济逐步复苏，大多数中小企业似乎不再局限于维持业务发展，还希望在未来六个月能把握商业活动恢复来获利。

中小企业对业务扩张的预期略有改善，指数上升了1.98％，中小企业可能正在探索因为疫情影响而被推迟的商机。这是这项指标自2019年第四季至2020年第一季以来首次逆转下滑的趋势。

中小企业有意扩张业务，同样反映在招聘指标，指数从5.11上升到5.24。

益百利东南亚信贷服务与策略总经理高傅达（James Gothard）说：“尽管中小企业在短期内仍会保持谨慎，但许多中小企业正在关注未来的商机。中小企业对营收和盈利的展望虽然依旧悲观，但已有改善，加上对业务扩张、招聘和资本投资信心增强，都证明了这一点。”

工商总会执行总裁蓝一洋说：“我国经济逐步开放，业务限制放宽以及今年早些时候宣布的预算措施，极大地增强了中小企业的信心，许多商家都希望能在疫情冲击之后重建业务。”

政府在今年的财政预算案中，推出总值110亿元的“应对冠病坚韧配套”（COVID-19 Resilience Package），接下来三年也将拨款240亿元，鼓励企业创新和转型，为国人创造良好就业机会。