海指大跌逾3%亚太股重挫 金价涨2.7％逼近一年半高位

乌克兰战云来袭震撼了各地股市，新加坡股市大跌超过3％，亚太主要股市纷纷重挫1.7％至3.5％不等，同时油价飙升7％至每桶超过100美元、避险资产劲扬，昨日截稿时现货金价涨2.7％至每安士1960美元，逼近一年半来高位。

危机已升级至将威胁能源供应的地步，油价飙升让市场担心将带来通货膨胀，影响美国和各地的经济增长，股市因此被撼动，投资者为避开风险而奔向黄金等避险资产。

Bondsupermart环球固定收益研究部分析员林廷聪接受《联合早报》采访时表示：“在这个不确定时期，更多的投资者可能会寻求逃往其他安全的避险资产，如政府公债。”

我国经济增长料放缓

CMC市场分析师王绥勤受访时说，由于俄罗斯开始入侵乌克兰部分地区，人们担心地缘政治风险加剧，市场昨日出现全面抛售的情形。目前，滞胀的风险已经增加，因为俄乌危机引起的行动，如美国及其盟国对俄罗斯采取更多的制裁或军事行动等形式的报复，可能会抑制全球经济情绪，全球商品价格上涨，进而使通货膨胀率在中短期内保持在较高的水平。

“因此，如果俄乌危机持续下去，再加上美国联邦储备局的鹰派货币政策，新加坡等依赖外部需求的亚洲国家的经济增长将面临下半年放缓的风险。海峡时报指数周四暴跌了3.45％，收于3276点，这是自2020年3月24日以来近两年来最糟糕的单日损失。目前，海指的关键支撑位在3170点，这也是200天移动平均线。”

新加坡凯基证券产品与研究部主任黄感恩表示，抛售主要由三家银行和旅游相关股票引领。“布伦特油价飙升至100美元以上，将进一步推动通货膨胀和运输成本上升，并将开始影响许多石油进口国的经济增长。”

IG亚洲市场战略师叶俊荣则认为，西方大国的报复举动将使波动持续下去，即将发生的针锋相对可能意味着局势或不会很快出现缓和的迹象。

虽然市场情绪在下降，辉立证券研究部主管周冠龙受访时表示：“在这个水平上，市场看起来很有吸引力。我们认为，战争蔓延到欧洲其他地区的尾部风险已经得到控制。我们的基本假设是乌克兰将与俄罗斯达成协议结束冲突。”

Phillip Nova商品经理王敏豪认为，金价的反弹有可能达到2075美元（在2020年7月因为冠病疫情而达到的高位）。原油已经达到100美元，下一个目标是110美元左右，这是在2014年达到的高点。除非局势稳定下来，否则这两个商品的反弹料将继续。

瑞士银行（UBS）全球财富管理区域首席投资总监郑汪清表示，对于投资者来说，重要的是保持冷静和广阔的视野，并建立一个足以驾驭乌克兰危机和美国利率上升的投资组合。