储蓄债券利率创新高 银行纷跟进抢存户 12个月定存利率约3％近24年最高

本地银行纷纷调高定存利率以吸引客户，财务规划师罗永成认为，虽然当前定存利率处于高点，但从长远回报来看，未必是最好的投资，他提醒存户要考虑到资金的短期、中期和长期规划。

新加坡储蓄债券利率创新高，本地各家银行竞相跟进，调高定期存款优惠利率。

各银行最新的12个月定存优惠利率接近或达到3％，相信是本地12个月定存利率近24年来的最高水平。

马来亚银行的15个月定存优惠利率上调至3.05％，最低存款额2万元。

大华银行将15个月定期存款促销年利率从2.8％上调至3％，12个月促销利率上调至2.9％，须存入最少2万元的新存款。

华侨银行的12个月定存优惠利率也从2.6％提高到2.9％，贵宾客户可享有3.1％的利率，同样须存入最少2万元新存款。

兴业银行（RHB Bank）则将24个月定存优惠利率提高到3.2％，贵宾客户（Premier Clients）可达3.4％。

根据新加坡金融管理局数据，银行的12个月定存利率上一次超过3％是在1998年11月，平均达3.11％。当时的三个月和六个月定存年利率分别为2.95％和3.05％。之后银行定存利率便一直下滑，过去20年来大部分时间处在1％以下。

金管局星期一（10月3日）公布下个月发行的储蓄债券，每年利率都超过3％，是历来最高水平。首年利率为3.08％，10年平均利率达3.21％。新一批储蓄债券的发行额为9亿元。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说，随着经济波动，市场对全球衰退的担忧加剧，银行察觉到越来越多客户选择把钱放进定存户头，9月的新元定存增长量是8月的三倍。

“鉴于持续的高利率环境，我们决定进一步提高定存促销利率，为客户提供一个安全有保障的对冲通胀和经济波动的工具。”

Providend高级财务规划师罗永成在接受《联合早报》采访时说：“现在投资者有了更多的选择，但之前有些人已经做了定存，部分钱被卡住了，所以现在有了更好的配套就会感觉错失良机。一些银行的规定是新存款才能享受到新优惠利率，这个要求将不少存户拒于门外。”

罗永成认为，虽然当前定存利率处于高点，但从长远回报来看，未必是最好的投资，他提醒存户要考虑到资金的短期、中期和长期规划。

“长期储蓄的话，一定要能抵消通胀影响。定存还是比较适合存储短期内可能用到的资金，如买房、装修。而像是用于退休等用途的长期资金，定存不一定是最好的选择。我们建议投资者分散风险，需要对中长期基金进行投资。不熟悉股票的投资者，指数基金是不错的选项。”

另一方面，渣打银行星期一调高Bonus$aver来往户头的优惠利率至最高4.88％，客户能赚取利息的存款额从8万元增加到10万元。这是渣打银行自2012年推出Bonus$aver以来的最高利率。

不过，要享有4.88％最高利率，客户每月最低消费须达2000元，每月最低财路（GIRO）入账3000元，且须购买指定投资和保险产品，并偿还三笔每笔不低于50元的账单。

罗永成说：“虽然这个回报数字看起来很吸引人，但是需要满足的条件也比较多，其实不容易享受到4.88％的利率，对于不少存户来说，用定存来获取利息或许更直接一点。”