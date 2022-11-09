赚取高利率 越简易越好

慎理财●抗通胀系列

在短短四个月内，三家本地银行纷纷调高储蓄户头利率。

最新一波是星展银行上星期二把Multiplier储蓄户头利率上调至高达4.1%。

这是不是一场利率竞赛的开始？

美国联邦储备局连续加息，最新一轮是上星期三加息75个基点，银行也跟随趋势调整高利率储蓄户头的利率。

银行存户应该继续等待吗？或应该马上行动呢？

最近，许绍拉（67岁，退休人士）喜上眉梢。

她七年前在星展银行开设Multiplier储蓄户头，主要是为了方便汇钱给当时在伦敦念书的儿子。

近期，随着美国联邦储备局为抑制通货膨胀而大幅度加息，星展银行调高这个户头的存款利率。

当初为了方便而开设的户头，如今为她带来了一笔额外的补贴，有助于应对物价上涨、收入停滞和其他许多不确定因素。

许绍拉育有一名孩子。她精明理财，密切关注趋势和机会。她说：“这是一个惊喜，（在疫情前的低利率时代）我从未想过储蓄户头会给我带来合理、具竞争力的回报。”

她和66岁的丈夫是空巢老人，希望增加养老金。她说：“积少成多，特别是在我们这个年龄，一点一滴都有帮助。”

但随着其他银行提供具吸引力的利率，她想知道现有的储蓄户头是不是最好的选择？应不应该继续使用Multiplier储蓄户头，享有高达4.1%的年利率？

星展银行的答案：越简易越好；提供全面方案是有道理的。

Multiplier储蓄户头存户无须过五关斩六将，就能享有更高的利率。 ——星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进

“亲存户”的储蓄户头

星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进说：“Multiplier储蓄户头存户无须过五关斩六将，就能享有更高的利率。”

他解释：“这个户头适合各类存户，覆盖面很广。我们取消了许多条件，让每个人，包括临时工、大专学生、全职国民服役人员、受薪员工和退休人士，都能轻易开设户头，而且更多类别的交易可让存户享受更高利率。”

星展银行为Multiplier储蓄户头的首10万元存款提供分层利率，获取较高利率的条件，在星展银行看来十分“亲存户”。

苏孝进以几个例子说明：

● 收入

银行认可的收入最全面，包括薪水和股息，能满足广大顾客群，包括受薪员工和退休人士。

那些把新加坡财务数据交换平台（SGFinDex）与星展理财导航（NAV Planner）连接，获取综合财务信息的人，也符合资格。这有助银行客户更好地理财。

银行对存入户头的薪水也没有最低金额要求。

● 消费

Multiplier储蓄户头存户无须消费最低金额，以获取更高利率。银行也没有规定只能使用某些信用卡，所有星展或储蓄银行的信用卡消费都获认可。

没有资格申请信用卡的存户，如大专学生、全职国民服役人员和临时工，可通过电子钱包PayLah!零售消费获得更高利息。这个做法更具包容性。

● 房贷偿还

若Multiplier储蓄户头存户向银行申请房贷，无论是新购屋还是再融资，都可获得更高利息。星展银行是唯一一家让存户为最大资产，即房屋，偿还贷款期间享有更高利率的银行。

它也是唯一认可存户以现金和公积金偿还房贷，都符合较高利率条件的银行，而且可有多达三个联合借款人获益。

● 投资与保险

考虑到客户有不同的需要和偏好，星展银行认可的投资计划更全面，包括定期储蓄计划、智能投资顾问和股票交易。

即使只有简单的定期储蓄计划，也符合投资类别的资格。银行对保险没有规定最低保费。这让客户轻易开始财务规划。

要获得高达4.1%的利率，客户必须通过把薪水、股息存进户头或者连接SGFinDex信息，以及在三个符合条件的类别中交易至少3万元。

苏孝进说：“我们也把存款上限调高至10万元，让存户的存款可享有更高利息，且无须在更多类别中完成交易。”

【本系列由储蓄银行呈献，五之六】