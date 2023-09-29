东南亚增材制造经济价值 2025年有望达1367亿元

增材制造（additive manufacturing，即3D打印）能为可持续性、供应链韧性和创新方面的挑战提供解决方案，并创造经济价值，预料它在东南亚的经济价值有望在2025年达到1000亿美元（约1367亿新元），其中我国的市场占有率达40%。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在第12届全球增材制造峰会的开幕仪式上透露这一数据，并指出本地有约200家企业在业务流程中采纳增材制造，数量比两年前多30%。

陈圣辉说，我国面对可持续性和供应链韧性方面的挑战，需要多样化且往往复杂的解决方案，增材制造正是开启解决方案大门的钥匙。

首先，如今投资者与消费者期望企业更具持续性，增材制造能通过使用更环保材料或再循环，促进循环和降低浪费，满足利益相关者的需求。

新加坡是个没有天然资源的全球联通经济体，因此容易受到外部冲击和供应中断的影响。增材制造能让企业在本地制造更多产品，降低外部的冲击。

最后，增材制造是开启各行各业，包括细胞农业等独特领域创新的关键。目前，有超过40家增材制造起步公司在本地扎根，而政府也会继续支持这些公司创新和扩张。

全国增材制造创新组合明年推出数码设计创新中心

至于那些还未采纳增材制造的公司，全国增材制造创新组合（National Additive Manufacturing Innovation Cluster，简称NAMIC）将在明年推出数码设计创新中心（Digital Design Innovation Centre），协助企业选择部件、设计和支持数码库存开发，以启动企业的增材制造旅程。 中心也将成立培训学院、提供技能认证和学徒制。

星期五（9月29日）的开幕仪式见证了三项谅解备忘录的签署。

NAMIC总裁何兆欣博士（前排左一）与新航工程企业策划与持续改进高级副总裁苏文峰（前排右一）代表双方签署谅解备忘录。（叶振忠摄）

新航工程（SIA Engineering）与NAMIC合作，以加强新航工程的保养、维修与翻修（MRO）服务。除了零部件数码化和按需增材制造，双方的合作也有助新航工程建立供应链韧性和多元化，进一步巩固它在MRO服务的地位。

新加坡制造技术研究院执行董事廖光荣博士（前排左一）与OMS Oilfileld总裁侯明福（前排右一）签署合作扩大增材制造的应用范围。（叶振忠摄）

新加坡科技研究局（A*STAR）与OMS Oilfield Services 将通过集成的端对端增材制造解决方案，展开应用开发方面的合作，以扩大增材制造的应用范围。

分别代表陆路交通管理局、NAMIC与阿尔斯通签署备忘录的是运作及维修署总署长谢俊宝（前排左起）、何兆欣博士和阿尔斯通新加坡和马来西亚集群董事总经理麦贤迭（Yann Maixandeau）。（叶振忠摄）

陆路交通管理局、阿尔斯通（Alstom）与NAMIC共同推出联合工业计划（Joint-Industry Programme），目的是催化按需增材制造地铁零部件的采纳，强化我国地铁运作的韧性，同时专注减少地铁运营的碳足迹。

全球增材制造峰会由NAMIC主办，也是今年“新加坡增材制造周”的最后一项活动。今年的活动共聚集800名与会者亲临现场或上网参加。