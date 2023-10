新加坡在金融包容性排行榜蝉联全球第一

新加坡连续第二年在《全球普惠金融指数》(Global Financial Inclusion Index)高居榜首,是最具金融包容性的市场,综合得分达73.9。香港和瑞士分别以71.1分和68.4分,跃居第二和第三,它们去年排第四和第八;美国从去年的第二位下滑至第四,掉出前三甲,得分微降至66.2。

美国信安金融集团(Principal Financial Group)以及英国智库经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)星期二(10月3日)发布2023年《全球普惠金融指数》研究结果。它们于去年首次发布这个排名。

新加坡的综合得分从去年的68.85显著增加,成功蝉联第一。这是因为,新加坡所有的金融包容性支柱(政府、雇主和金融体系)都改善;尤其是雇主支持方面,排名大跃进了12个位次,去年排第14,今年跳升至第二。新加坡在政府和金融体系支持的排名,今年继续高居第一和第三。

信安金融集团亚洲区总裁张维义说:“长期以来,普惠金融一直是新加坡追求其亚洲领先全球金融中心地位的优先要务。政府官员和银行为促进金融包容性所采取的行动得到了雇主的大力支持。新加坡在雇主支持方面取得的进展表明,面对高通胀带来的挑战以及由此对生活成本造成的影响,新加坡企业对工人作出了坚定的承诺。”

不过,信安金融集团的文告指出,新加坡的普惠金融统计数据与消费者对市场的普惠金融状况的看法存在差异。在消费情绪方面,新加坡排名第九,落后于中国(第一)、越南(第二)、香港(第四)、印度尼西亚(第五)和泰国(第六)。

虽然新加坡的雇主表示他们在财务问题和员工保险计划方面对员工的指导有所改善,但只有 42%的新加坡家庭财务决策者认为,他们的雇主提供了丰厚的保险保障。此外,只有39%的人认为他们的雇主提供了高质量的资源来进行财务教育。

文告也指出,这个常年排名研究发现,虽然面对经济挑战,整体上全球各地的金融包容性情况在过去的12个月都有所改善,尤其是东南亚、拉丁美洲和欧洲南部。此外,开发以技术方式支持金融系统的市场中,金融包容性进展最快,例如泰国。泰国去年排第19,今年跃居第十。