我国9月份制造业恢复扩张 电子业萎缩步伐放缓

尽管外部需求受影响以及面对全球地缘政治风险，我国制造业在9月份恢复扩张，扭转连续六个月的萎缩。电子业则仍处于萎缩状态，但萎缩速度继续放缓。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期二（10月3日）发布的最新数据显示，我国9月份制造业采购经理指数（PMI）从8月的49.9，上升0.2至50.1。9月份电子业PMI上升0.3至49.8，已连续14个月处于萎缩状态。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩。

报告指出，9月制造业PMI上升，主要是因为新订单与库存的萎缩步伐放缓，新出口与就业恢复扩张，以及工厂产出扩张加速。制造业的整体就业在连续七个月萎缩后恢复扩张。

电子业的萎缩速度继续放缓，原因是新订单、新出口、工厂产出、库存和就业的萎缩速度放慢。

傅慧玲：尽管面对外部需求挑战 本地制造业仍具韧性

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲说，尽管电子业持续萎缩，整体制造业在第三季末小幅扩张。最新的PMI指数表明，尽管面对一些外部需求受影响的挑战，以及全球地缘政治风险持续存在，新加坡制造业仍具韧性。

马来亚银行经济师李顺荣接受《联合早报》访问时指出，PMI数据改善可能表明，在乐观情绪增强以及需求逐步复苏的情况下，企业对提高产量变得更有信心。制造业的产出连续两个月扩张，新出口指数过去一年来首次回到50的扩张水平。

华侨银行首席经济师林秀心说：“在交通工程的支撑下，制造业未来几个月应该会趋稳。虽然电子业的表现落后，但积压订单指数表明供需在缓慢地趋于平衡。”

她指出，电子业的积压订单指数连续四个月上升，在9月份达到50.5，意味着全球需求状况在逐渐缓慢地回稳。

大华银行副经济师许俊杰受访时说：“尽管9月整体PMI和部分指数的扩张表现令我们振奋，鉴于外部需求疲弱，制造业的逆风还在，这种情况可能会持续到今年底。”而高利率环境造成金融状况紧缩会加剧这个情况。

他也对电子业下行周期已经见底的说法有所保留，虽然9月份电子业PMI改善，这是因为这个领域仍处于萎缩状态，但整体制造业和电子业的积压订单改善是需求复苏的迹象。

另一方面，制造业和电子业的供应商交货指数在9月份下滑，分别达到49.5和49.8。电子产品的供应商交付在连续14个月扩张后首次出现萎缩。

林秀心认为，制造业的供应商交货指数下滑，可能是因为供应链问题、地缘政治或需求增加，导致供应商难以应付订单。至于电子业，半导体领域面对的地缘政治局势可能是导因。