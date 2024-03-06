杨荣文：决定来新开唱 主要是泰勒丝团队权衡结果

泰勒丝“时代巡回演唱会”以新加坡为东南亚唯一站点，杨荣文认为这主要是她的团队权衡收益的结果，东南亚一些国家反应，对新加坡的肯定言过其实了。

我国前外交部长杨荣文星期三（3月6日）出席大华银行尊享亚细安会谈（UOB Privilege Conversations ASEAN）时，主持人问及新加坡这次争取到泰勒丝演唱会，引起泰国首相和菲律宾议员的议论和不满时，杨荣文反问：“别人都以为新加坡很聪明，争取到泰勒丝，但试问谁有更多谈判力？是新加坡，还是泰勒丝的经理？”

他认为，泰勒丝团队一定是计算过究竟是在多个不同地点举行演唱会，还是只在一个地点开唱的收益较大后，才决定把新加坡当成东南亚唯一站点。“我觉得，别人给新加坡太高的肯定了。”

亚细安应保持团结和中立

杨荣文也在会谈上分享了对亚细安、中美关系和科技等课题的看法。

他说，全球正处于大转型时期，中美关系日益让人担忧，亚细安应保持团结和中立，成为让各方都感到适宜和安全的平台。

杨荣文说，若美国要亚细安选边，亚细安应拒绝，另一方面，亚细安不想成为中国的敌人，但也不能跟中国走得太近。

亚细安非常多元化，对其他国家没有威胁，但也不想被其他国家威胁。“如果我们能把弱点转化为优势，让大家在这里都感到适宜和安全，亚细安可获益。”

他认为，亚细安的和平若能够再维持多一代，许多成员国都能改头换面。

看好中国发展能让区域获益

提及中国发展，杨荣文看好中国的发展能让区域获益，因为从历史来看，中国的和平都能给区域带来繁荣。

虽然中国国内情绪低落，这是因为房地产泡沫破裂，导致消费者收紧腰带，但中国政府相当稳健，预计今年经济增长5%。

杨荣文认为，当下一次金融危机到来时，中国已做好准备，这是因为中国戳破了房地产市场这个泡沫，而其他许多国家还有各种泡沫。

他预计中美紧张关系会持续很长一段时间，短期内发生战争的可能性低。

AI科技涌现 若忽略部分群体利益或造成社会分化

对于人工智能科技的崛起，杨荣文说，每当新科技涌现时，一些社会群体会被落在后头，若不照顾他们的利益，会造成社会分化。

他也警惕说，科技有着“正邪”两面，往往早期阶段“邪恶”的一面会先浮现，因为形成道德意识需要时间。

共有500多名来自新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南的大华客户出席了这场会谈。