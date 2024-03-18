工业房地产集售恢复 东利大厦推出招标

利率和通货膨胀情况有较明朗的走向，促使商用和工业房地产的集售在去年下半年复苏，在租金和资本价值攀升的支持下，今年的前景预料将显现积极面。

本月初，位于巴耶利峇的高科技工业大厦，OneTen Paya Lebar以1亿4000万元脱售，开启了今年的工业大厦市场集售活动之门，位于第13区的东利大厦（Tong Lee Building）也以4亿1000万元的指示价推出市场集售。

根据高纬环球（Cushman & Wakefield）提供给《联合早报》的资料，工业房地产集售在2022年出现零交易之后，去年有两宗交易，分别是黄埔区永久地契工业项目GS Building，以6700万元成功集体出售，另一个是位于贝列菲路（Playfair Road）的Noel Building，以8120万元成交。

通货膨胀减弱 投资者寻找有投资潜力的工业用地

高纬环球新加坡及东南亚研究部主管黄显洋受访时说，随着对利率和通货膨胀走向的担忧有所减退，工业房地产的集售活动去年下半年有所回升。乘着这股上升趋势，投资者和发展商今年将继续寻找有强大增值或再开发潜力的商业和工业用地。

黄显洋说：“租金和资本价值已经连续13季上涨，加上供应并不过剩，今年的工业房地产市场前景保持积极。”

最新推出市场集售的是位于加冷布丁路（Kallang Pudding Road）的东利大厦。这个永久地契工业房地产属于B1用途，适合充作轻工业制造、食品包装和印刷等不会产生太大噪音的工业用途。

东利大厦占地1万1678平方公尺（约12万5700平方英尺），总面积达4万9486平方公尺（约53万2663平方英尺），可以灵活规划空间以满足各种业务的需求。

Strata AMC关键执行官陈杰源在文告中指，东利大厦的战略位置和可增值潜力，适合要在本地建立生产基地的外国投资者。

东利大厦的集售将通过公开招标进行，截止日期是5月23日。