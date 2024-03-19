宏利美国REIT高层大换血

不久前贷款重组的宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）的管理公司更换首席执行官等多名高管。

信托星期二（3月19日）开市前发布文告宣布，卡萨桑特（John Anthony Casasante）将于4月8日起取代甘特（Tripp Gantt）出任管理公司首席执行官。甘特于2022年加入公司，担任首席执行官近两年，因家庭原因将于6月30日离任。

卡萨桑特此前在资产管理公司DWS担任房地产资产区域总监，负责美国西部的房地产投资组合。投资组合包括工业房地产和办公楼，资产净值达150亿美元（约201亿新元）。此外，他曾在高纬环球（Cushman & Wakefield）和Lincoln Property Company任职，拥有超过25年的商业房地产经验。

同时，卡萨桑特还将取代布朗（Patrick Arthur Browne）兼任首席投资官。后者将寻求其他职业发展。

公司首席财务官也换人，穆什塔克（Mushtaque Ali）于4月12日起接替黄德麟上任。穆什塔克之前是宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）新加坡和东南亚财务主管，在财务会计领域有超过25年经验。

上述任命有待监管部门批准。

卡萨桑特将领导团队进一步减少信托债务和资本支出。他还将负责信托基金的运营、业务和投资策略，包括投资组合优化和资本管理。

管理公司主席兼非执行董事费利西亚诺（Marc Feliciano）在文告中说：“卡萨桑特在美国房地产市场拥有丰富经验，他将与穆什塔克一起提高信托运营效率，并通过创新为投资者带来可持续收益。”

离职的高管还有公司副总裁兼首席投资者关系和可持续发展官冯明月，她将寻求其他职业发展机会。

分析师：高层大变动令人意外

星展集团研究星期二在报告中指出，信托通过资本重组协议后，高层的大变动令人意外。委任的首席执行官兼首席投资官来自赞助机构外，但新上任的首席财务官是从赞助机构“借调”过来的，希望管理团队的变化可以给信托带来全新面貌。

去年12月，信托披露已完成总重组协议的签订。所有12方贷款人均已获得与现有贷款重组有关的必要批准，以及与违反条款有关的豁免。

由于融资成本升高，本地交易的三只美国办公楼投资信托均陷财务困境，它们相继宣布暂停派息或大幅减少派息。Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）刚于四天前宣布换总裁。