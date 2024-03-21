美联储料今年内降息三次 亚太股市上扬金价创新高

美国联邦储备局连续五次会议决定维持利率不变，并且预计今年内或实施三次降息。这项消息让投资者对即将到来的降息持乐观态度，促使亚太地区多个股市纷纷上扬。

与此同时，黄金价格再创新高，星期四（3月21日）首次冲破每安士2200美元的高点，截至晚上8时，上升0.99%至每安士2208.04美元。美国西得克萨斯中质油（WTI）则下滑0.63%，报每桶80.76美元。

亚洲市场星期四闭市时，日本、韩国和台湾股市表现最好，上扬超过2％；新加坡股市上升1.35％。美国三大指数继续创新高，在新加坡时间星期四晚上约10时30分，标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数分别上扬0.63％至0.89％；德国DAX指数和英国富时100指数，分别上升0.46％和1.71％。

分析师指出，尽管美国通货膨胀率持续上升，但美联储没有改变基调，反而保持温和的鸽派立场，让市场更加确定距离降息不远了，当局很可能最快在6月开始削减利率。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）在结束两天议息会议后，于当地时间星期三（20日）发表声明宣布，把联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％的水平，符合市场预期。

这是美联储第五次暂停加息，当局自去年3月以来加息11次，共加息525个基点，使得利率达到了23年来的最高水平。

此外，美联储也大幅度上调美国经济今年的增长预测，从去年12月时预测的1.4%调高至2.1%。

安本多元资产解决方案投资总监王瑞尔指出，美联储主席鲍威尔表明，通胀放缓的过程崎岖不平，今年1月和2月的高通胀数据只是这条道路上的波折。这意味着，只要通胀继续呈下降趋势，美联储可能会在6月开始降息。

分析师：本地利率或下滑 美债美元将走软

针对美国降息对本地利率的影响，财务规划公司Providend研究分析师林俊雄接受《联合早报》访问时说：“随着美国利率调低，如果本地银行觉得没有必要维持更高利率来吸引或留住定期存款，本地定存利率可能会跟着往下调。”

不过，他指出，本地利率也受其他因素影响，包括我国通货膨胀走势和新加坡金融管理局的货币政策。有鉴于此，本地利率的调整步伐和幅度不一定会紧跟美国利率的走势。

鲍威尔星期三讲话时说，政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松政策是合适的，但前景不确定。“我们将仔细评估公布的数据来决定政策。在降息之前，我们需要对通胀持续下降有更大的信心。”

新加坡银行首席经济师莫曼苏预期，美联储将在今年6月、9月和12月降息，每次削减25个基点。

他指出，更宽松的货币政策有利于风险资产和黄金，与此同时，美国公债收益率和美元将走软。在接下来一年，金价可能上升至每安士2300美元；10年期美国公债收益率则下滑至3.25%；欧元对美元汇率上扬至1.15。

荷兰国际集团（ING）首席国际经济师奈特利（James Knightley），以及英国、中欧和东欧市场全球主管特纳（Chris Turner）在一份报告中说，如果可以避免的话，美联储不希望经济陷入衰退。他们因此认为，当局可能在夏天来临前，把货币政策从目前的紧缩姿态，调整至较为中立的立场。

两人指出，联邦基金利率较为中立的水平约为2.6%，这意味着，美联储有多达300个基点的降息空间。