新交所多类衍生品交易5月创新高

受中国股市回升、印度大选、英伟达（Nvidia）等人工智能巨擘公布业绩等因素影响，5月新加坡交易所多类衍生品交易大幅增长。

新交所上星期四（6月13日）发布每月市场统计报告，新交所富时中国A50指数期货日均交易量过去三个月稳步上升，5月的日均交易合约环比增5%至37万7000份，达48亿美元（约65亿新元）。5月未平仓合约量（open interest）环比增长13%至98万9000份，达123亿美元（约166亿新元），为2023年1月以来最高水平。

新加坡投资者可通过新交所富时中国A50指数期货投资中国A股市场。它是全球唯一跟踪中国A股市场的境外期货，也是全球流动性最强的中国股票国际期货。

市场对中国股市兴趣正在恢复

今年以来，中国股市上涨约8%。报告指出，尽管市场对中国股市反弹的信心仍反应不一，但这一期货5月未平仓量环比增幅达13%，表明市场兴趣正在恢复。

另一方面，新交所富时台湾指数期货在美国科技公司公布财报期间交易活跃，持续到美股闭市之后。例如美国晶片生产商英伟达（Nvidia）5月22日发布2025财年第一季业绩后，当天该指数期货交易量大增。报告指出，由于富时台湾指数期货具有流动性，新加坡投资者在财报发布隔天入场时，价差仍维持在两个基点左右。

印度大选在5月如火如荼进行，Nifty指数当月呈上升趋势，并于5月23日创下2万2968点新高。GIFT Nifty期货和期权交易强劲，日均交易合约达到创纪录的9万9000份（44亿美元）；未平仓合约量环比增8%，达到29万6000份（134亿美元）。

印度尼西亚方面，印尼银行将利率维持在6.25%，加上今年第一季印尼外国直接投资达43亿美元（约58亿新元），而且在全球电动汽车供应链中的地位不断巩固，宏观经济条件继续保持韧性。

相对去年全年，新交所富时印尼指数期货日均交易量今年迄今增长24%，未平仓量更是增长41%。

印尼去年与镍相关的公开募股（IPO）共筹集15亿美元，包括富时印尼指数成分股之一的矿业公司Amman Mineral。镍和钴是电动汽车电池供应链中的关键部件，印尼在镍和钴的生产方面处于领先地位。