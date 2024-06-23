全球财富管理人：人工智能和另类投资具有投资潜能

人工智能和另类投资等领域具有发展潜能，全球财富管理人看好这些领域给家族财富管理带来投资机遇。

瑞士银行（UBS）日前主办新加坡家族财富论坛，聚集接近300名超高净值人士、思想领袖和家办业者，讨论在当今市场环境下的投资展望。

全球投资管理公司Jain Global首席执行官兼首席投资官贾恩（Bobby Jain）在论坛上看好人工智能技术的发展潜能。他指出，人工智能可协助企业节省建立科技系统的人工，进而提高它们的生产力。与此同时，企业能够更容易读取数据，以更好地掌握公司业务情况。

参与论坛的嘉宾认为，有鉴于人工智能具有巨大的应用潜能，押注与这项技术的基础建设有关的企业可带来投资机遇，而铜作为制造这些基础建设的重要原料，它的展望同样备受看好。

人工智能领域最近掀起热潮，美国半导体巨头英伟达（Nvidia）被视为这项科技的最大也是最早的受益者，带动这家公司的市值超过微软（Microsoft）和苹果（Apple），成为全球最值钱的公司。

私募信贷受全球财富管理人关注

私募信贷是另一个受全球财富管理人关注的领域。这个另类投资方式指的是非银行贷款人向企业提供贷款。

贾恩指出，那些以往会买入债券来对冲股票市场波动的投资者，如今把目光转向其他资产类别，私募信贷是当中最受欢迎的资产。

根据数据公司Preqin的预测，到了2028年底，私募信贷的投资额将暴增至2.8万亿美元（约3.79万亿新元）。

瑞银财富管理亚太区联席主管兼瑞银新加坡国家主管杨静怡则指出，银行的调查发现，亚太许多家办客户继续对私募股权和对冲基金感兴趣。

展望未来，她认为，随着更多家办为继任做规划，带有储蓄（endowment）元素的投资策略将引来投资者的兴趣。