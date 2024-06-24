新加坡建筑成本通胀率亚洲最高 去年达8%今年料放缓

亚洲建筑成本去年居高不下，香港是本区域中建筑成本最高的城市，尽管新加坡在排行榜中滑落四个名次，建筑成本通胀率仍是亚洲城市中最高的。

建筑咨询公司特纳唐逊（Turner & Townsend）日前发布的《2024年国际建筑业市场调查》报告显示，在10大建筑成本最高的亚洲城市中，新加坡排名第八，平均成本为每平方米3129美元（约4238新元）。新加坡去年建筑成本通胀率为8%，是亚洲城市中最高的。香港是建筑成本最高的亚洲城市，平均成本为每平方米4500美元。

澳门和东京分别排在第二和第三名，平均成本为每平方米4269美元和4127美元。澳门和香港的建筑通胀率为4%；东京的建筑通胀率为5%。

特纳唐逊对91个全球市场的数据进行整理和分析，涵盖了中央商业区办公楼、商场和住宅等11个类别的建筑项目。

纽约是全球建筑成本最高城市

至于全球情况，纽约是建筑成本最高的城市，平均成本为每平方米5723元。旧金山紧跟在后，平均成本为每平方米5489美元。香港进入全球十大，排名第九，新加坡则在全球排名第35。

展望今年的情况，报告预测，我国的建筑通胀率预料放缓至5%。

特纳唐逊亚洲房地产负责人穆克尔吉（Sumit Mukherjee）在报告中指出，中国经济放缓，促使企业把制造活动转移至近岸，给亚洲的建筑业带来增长和机遇。

穆克尔吉说：“亚洲人口和财富增加，也推动了休闲和酒店业对建筑的需求，以及对新教育和医疗设施的投资。”

他也指出，大部分市场的建筑成本通胀率高涨，一个原因可能是项目积累更多，但随着这些项目逐步建成，建筑成本应该会趋向缓和。

另外，人力短缺依旧是建筑业面对的棘手问题。根据这份调查，接近八成的市场反映，它们面对员工不足的问题。

报告指出，有鉴于先进制造和数据中心领域发展蓬勃，使得市场需要能够建造这类特殊建筑的高技术员工。然而，建筑业缺乏这方面人才，进而推高聘请这些高技术员工的成本，也可能导致建筑成本通胀率进一步上升。