上周由升转跌 金价本周料横摆或下跌

（新加坡综合电）美国6月份商业活动水平上升至26个月以来的高点，带动美元走强和债券收益率升高，黄金市场因而受挫，金价上周由升转跌。

展望本周黄金走势，分析师普遍对黄金短期走势持谨慎态度，本周金价很可能横摆或下跌。

美国十年期国债收益率和美元指数上星期五（6月21日）高升，令金价承压。现货金价上星期五下跌1.61%，收报每安士2321.98美元，全周下滑0.47%。COMEX黄金期货表现同样不佳，上星期五下跌1.45%至2334.70美元，全周跌了0.58%。

Adrian Day资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）不看好金价短期走势。他说：“市场目前处于观望状态，人们正在等待更多消息，包括中国官方恢复购入黄金，以及美国通货膨胀和就业情况，从中了解利率什么时候会调低。”

根据最新的Kitco黄金调查，参与调查的14名分析师中，五人预计本周金价将上涨，五人预测金价会下跌，其余四人预计金价将横盘。

核心个人消费支出数据是本周焦点

投资者本周将焦点放在美国来临星期五（28日）公布的美国联邦储备局用来衡量通胀水平的核心个人消费支出（PCE）数据。若通胀压力有所缓解，将加强美联储很快降息的论述。

RJO Futures的资深商品经纪帕维利斯（Daniel Pavilonis）认为，目前一些经济数据发出的信息不明确，给黄金市场带来不确定性。此外，好几名美联储官员最近发出鹰派信号，也可能是拖累黄金的另一个因素。

圣路易斯联储行长穆萨利姆（Alberto Musalem）上星期二（18日）说，通胀情况必须持续降温，以及市场需求继续放缓和供应增长，当局才能更有信心地采取降息措施，而这些情况可能要几个月，甚至几个季度才能显现出来。

帕维利斯预测，金价短期内面对下行风险，接下来可能下滑至2250美元。不过，如果全球局势依旧不稳定，金价未来还是有反弹的空间。