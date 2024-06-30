星展：美科技股等可加磅 债券回报具吸引力黄金仍将上行

在通胀数据粘滞、利率更长时间保持较高水平的环境中，拥有大量现金储备和强大资产负债表的美国科技股和部分能源股预计将受惠。与此同时，债券风险回报具吸引力，投资者可考虑增加短期和长期债券的敞口。

星展集团首席投资官侯伟福在该行第三季投资展望说明会上说，考虑到美国联邦储备局逐步降息的指引，以及美国经济料实现软着陆，当前的牛市预计可以持续更长时间。

股票方面，星展予以亚洲（除日本以外）股票“加磅”评级。它在报告中说，亚洲股票预计在今年第二季继续复苏；中国市场表现优异，主要因为中国政府近期采取一系列支持措施，市场认为最严重的逆风已结束。中国股市的估值仍大幅低于发达市场，有进一步上扬的空间。

未来三个月至12个月，星展也继续美国股票“加磅”评级，但对欧洲股票给予“减磅”评级，对日本股票给予“中立”评级。在美国股票中，星展看好科技股、信息服务股、医疗和能源股。

该行指出，美国大型科技公司在债券收益率上升前就采取低利率长期借款的战略举措，因此许多公司免受利息上升的负面影响，表现将优于消费相关公司和小盘股。

债券方面，今年上半年，由于市场对美联储降息的预期出现变化，债券回报率低迷。今年初，市场预计今年有约七轮降息，但如今已减少至两轮。

侯伟福说，债券的风险回报具吸引力，若考虑三种情况，即美联储不降息，在未来12个月降息三次、以及降息六次，债券组合未来12个月的回报率介于约5％至13％。只有当美联储因通胀比预期粘性，转变政策指引，债券组合才会开始出现亏损。

星展建议投资者采取杠铃策略（barbell strategy），专注于一年至三年的短期投资级信贷，以及七年至10年的长期投资级信贷。

金价仍有上行空间

至于黄金，星展予以“加磅”评级。星展集团资深投资策略师吴琇琼说，金价仍有上行空间；各地的央行仍继续购买黄金，预计未来几年也会继续购买，特别是在地缘政治局势日益恶化的情况下。

吴琇琼说，在分析大宗商品时，要考虑的因素还包括需求和供应。黄金供应有限，它不像其他商品增加资本支出和花费就能增加供应，而央行继续购买黄金，将维持它的需求。

“我们预计，债券收益率将在未来六个月下跌，美元也会在未来六个月走软，金价料在下来几个月继续获得支撑。”