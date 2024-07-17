我国非石油出口萎缩 6月同比减8.7%

企发局发布的最新数据显示，经季节性调整，6月份非石油国内出口环比减少0.4%，延续前一个月的跌势。6月份非石油国内出口整体减少，主要是非电子产品出口下降，以及电子产品出口由扩张转为萎缩。

电子和非电子产品出口皆下滑，我国6月份非石油国内出口同比减少8.7％，不仅逊于预期，跌幅也较前一个月明显扩大。上半年非石油国内出口同比萎缩4.9％，经济师认为，官方全年预测有调低的风险。

新加坡企业发展局星期三（7月17日）发布的最新数据显示，经季节性调整，6月份非石油国内出口环比减少0.4％，延续前一个月的跌势。

根据企发局的数据，5月份非石油国内出口同比和环比都减少0.7％。彭博社的调查显示，市场预测6月份同比萎缩1.3％。

不过星展银行经济师蔡汉廷指出，我国上半年非石油国内出口同比萎缩4.9％，比起去年下半年萎缩11.2％，大有改善。

电子产品出口扩张转萎缩

6月份非石油国内出口整体减少，主要是非电子产品出口下降，以及电子产品出口由扩张转为萎缩。

与去年同期相比，电子产品出口减少9.5％，扭转前一个月19.6％的扩张。非电子产品出口同比减少8.5％，前一个月减少6.1％，其中非货币黄金6月出口大减51.1％，是拖累非电子产品出口的主因之一。

蔡汉廷指出，非电子产品出口已是连续第五个月下降，而电子产品出口下滑，是因为去年同期的比较基础较高。

大华银行副经济师许俊杰认为，非石油国内出口数据向来有波动。如果按六个月移动平均值来看，电子产品出口持续改善，6月份同比增长1.3％，5月份增长1％，4月萎缩4.6％。

许俊杰说，这反映电子业周期持续回升，“电子出口复苏可能会推迟，但不会中止”。

他同时指出，与韩国和台湾相比，新加坡的电子和半导体周期回升速度较慢，是因为本地半导体业都是成熟制程。“我们可能不会直接受益于人工智能相关需求，而是通过市场对个人电脑和智能手机等消费电子产品需求回升，而间接受益。”

港口拥堵或也是原因

我国6月份对主要市场的非石油国内出口整体也下降，尤其是对美国、香港和中国大陆的出口。

华侨银行首席经济师林秀心说，美国经济正在放缓，电子产品出口因而下滑。“北亚的其他主要市场也出现双位数同比萎缩，这不令人意外，中国第二季经济增长数据令人失望。港口拥堵可能也是原因之一。”

经济师：全年预测面临下行风险

整体而言，林秀心认为，非石油国内出口的复苏之路，依然崎岖不平。“上半年同比萎缩4.9％，官方预测今年全年增长4％至6％，我认为这存在下行风险。”

许俊杰将全年预测从增长4.5％，下修至增长2.5％。他估计，非石油国内出口要到今年第四季才会明显复苏。

企发局5月发布第一季非石油国内出口数据时已经提醒，由于首季表现不如预期，全年实际增长可能落在预测范围较低区间。我国首季非石油国内出口同比萎缩3.4％。