美联储暗示最早9月降息 美股上涨金价走高

美国联邦储备局连续第八次维持利率不变，并暗示最早可能在9月开始降息。这个消息提振了市场情绪，推动部分亚洲股市上涨。

星期四（8月1日）闭市时，台湾表现最好，上扬1.99%；新加坡股市则下跌1.04％。美国三大指数在新加坡时间星期四晚上开盘时走高，标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数上涨0.18％至0.28%。

与此同时，黄金价格创下两个星期以来的新高，截至星期四傍晚6时，报每安士2479.2美元。

截至星期四傍晚6时，美国10年公债收益率下跌5个基点至4.05%。反映美元兑一揽子主要货币的美元指数（DXY）上扬0.24%至104.35。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）在结束两天议息会议后，将联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％，这是20多年来的最高水平。

9月开始降息有助缓解贸易冲突加剧等担忧

美联储主席鲍威尔星期三（7月31日）在记者会上指出，关键在于整体数据、不断变化的经济前景，以及风险平衡，是否能和对通胀下降的信心和维持稳健劳动力市场的信心一致。如果达到这一标准，最快可能在9月的会议上降低利率。

安本东南亚多元资产投资方案主管总监王雷沙玛（Ray Sharma-Ong）说，如果美联储从9月开始降息，将有助于缓解市场对美国大选和贸易冲突加剧的担忧。美元预计会走软，这有利于亚洲股市的表现。

“我们预计，印度等地区和亚洲房地产投资信托（REIT）等防御性股票将表现良好，它们面临的贸易风险较小，并且将从较低的利率环境中受益。”

瀚亚投资（Eastspring Investments）投资组合经理吴镕任说，美国国债收益率一般在降息周期开始时下降。“由于新加坡政府债券与美国国债的相关性相当高，新加坡政府债券收益率预计会随着美国国债收益率下降。在过去几周，由于对美联储即将降息的预期增强，新加坡政府债券已出现反弹。”

星展银行利率策略师廖裕铭在接受《联合早报》访问时说，过去几个交易日，较长期新元利率跟随美元利率走低，预计美联储一旦降息，将导致新元隔夜利率（SORA）和有抵押隔夜融资利率（SOFR）降低。

“短期新元利率显然会随着美联储开始降息走低；不过，如果美国经济依然保持坚挺，利率下降的幅度可能会更加温和。”