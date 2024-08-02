华侨银行第二季净利增14%至19.44亿元 派发44分中期股息

由于收入增长以及准备金减少，华侨银行（OCBC）第二季净利同比增长14%至19亿4400万元，高于市场预期。

此前，彭博收集的四名分析师预测第二季净利为18亿元，市场分析公司LSEG收集的五名分析师的预测是18亿2000万元。

董事会宣布派发每股44分的中期股息，较去年上半年高出4分或10%，派息率为50%。

华侨银行星期五（8月2日）开市前公布的今年第二季和上半年业绩显示，今年上半年，华侨银行的净利为39亿2600万元，同比增加9%；总收入为72亿5500万元，同比增加7%。

集团行政总裁黄碧娟在业绩发布会上说，集团在上半年实现创纪录的盈利，总收入和净利均达到新高。这得益于银行、财富管理和保险等关键业务领域的稳定表现。

她还说，尽管全球面临地缘政治、战争、选举等不确定性，亚细安地区的宏观经济前景和机会依然强劲，华侨银行对此抱有信心，将继续投资于基础设施和财富管理。

华侨银行第二季净利息收入同比增长2%至24亿3000万元，这主要由平均资产增加5%所带动，但部分增长被净利息收益率（NIM）下降所抵消。第二季净利息收益率为2.20%，同比下降6个基点，主要由于较低收益的高质量资产增加，以及贷款收益收紧。

第二季非利息收入同比增长13%至11亿9900万元，得益于佣金、交易和保险收入的强劲增长。

今年上半年，集团财富管理收入增长14%，达到创纪录的25亿4100万元，管理资产规模达到创纪录的2790亿元。

在企业贷款和抵押贷款的推动下，截至6月底，集团贷款额同比增长3%，达到3040亿元。

2024年贷款增长率 保持在低个位数

黄碧娟在会上指出，维持对2024财年的盈利展望，净利息收益率介于2.20%至2.25%，贷款增长率保持在低个位数。有所不同的是，集团5月预计净利息收益率将在上述区间高位，本次则预计在区间低位。

对于可能到来的降息以及伴随的净利息收益率下降，黄碧娟说，集团正在通过投资高质量资产、现金流对冲、增加固定利率抵押贷款、不断管理定期存款等方法来应对。

“这是一个积极的过程。我们正在做很多事情来保护我们的净利息收益率，同时也保护净利息收入。如果因为交易量下降而导致净利息收入下跌，那么即使收益率很高，也不会有帮助。”

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，华侨银行第二季业绩总体表现稳健，尤其是在新加坡家庭理财办公室数量激增的背景下，财富管理业务增长强劲。“另外，华侨银行的净利息收益率应该是本地三家银行中最高的。它的股价虽有一定压力，但我还是长期看好。”

FSMOne新加坡研究及投资组合管理部研究分析员胡悠受访时说，华侨银行资本实力雄厚，中期股息较上年增加10%，相信它有能力抓住增长机会，进一步扩大业务并提高盈利能力，回报投资者。

杰富瑞证券研究部亚洲金融业资深副总裁黄梓皓指出，尽管华侨银行在香港敞口较大，但总体资产质量表现优于前一天发布业绩的大华银行。

华侨银行今年5月提出全面收购大东方控股，截至7月12日收购要约结束时，华侨银行的持股比例增加4.88个百分点，达到93.32%。

大东方的小股东最迟可在10月23日接受华侨的收购献议，条款和5月24日提出的一样。

华侨银行股价星期五闭市报14.80元，跌0.14%。