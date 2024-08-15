AI个人助手 和你“心有灵犀”不是梦

新加坡AI科技公司心识宇宙（Mindverse）推出一款名为Me.bot的个人AI助手软件，但这仅仅是创办人兼首席执行官陶芳波博士追梦的起点。他最远大的构想是：它会衍生和迭代，最终成为一个知道你的经历，了解你的所思所感，甚至能引导你该怎么规划未来的AI“知己”……

人们对ChatGPT已经不陌生，但想象有一个只属于你自己的AI助手，上知天文、下通地理的同时，汇集了你的想法和经历，甚至连通你的感官，了解你的过去，并能够帮你规划未来，这对大多数人来说还是不可思议。

这些带有科幻色彩的想象，是心识宇宙（Mindverse）创办人兼首席执行官陶芳波博士追寻的梦，他正努力把想象变为现实。

最近，这家总部位于新加坡的AI科技公司，推出一款名为Me.bot的个人AI助手软件，用户可以通过它随时记录当下的想法和事件，可以搜索查询，可以做会议纪要，更重要的是，所有的输入都互相连接，成为用户个人模型（personal model）的一部分。

陶芳波接受《联合早报》访问时说，ChatGPT等基础AI大模型在海量数据的基础上，达到对各种知识的理解。同样的原理，如果系统拥有足够的个人记忆，那么它就可以在一定程度上了解这个人的思维模式，也就可以预测他的想法，按照他的方式来帮忙做决策。

陶芳波这样描述自己对个人模型未来的预期：“它会管理和结合你过去的所有记忆。比如，你说你在做某个领域的创业，他可能会直接推荐你找某人聊聊，这个人很久之前和你有过交集。AI真的辅助你规划你的未来，就是这种感觉。”

大模型技术的发展让这样的想象成为可能，陶芳波也因此获得投资者的青睐。今年4月，心识宇宙获得由风投公司Square Peg领投的500万美元种子轮投资。自2022年成立至今，心识宇宙已累计融资1000多万美元。

陶芳波在伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）获得博士学位后，曾先后在微软、脸书、阿里巴巴从事AI研发工作。2022年，在AI领域拥有多年积累的他，决定辞职做“最重要的事情”，心识宇宙就这样诞生。

2022年底，心识宇宙发布了一个可创建个性化AI角色的平台MindOS，主要面向企业客户，为众多企业定制AI虚拟客服、虚拟主播等，获得不错的反响。

探索另一条路径 让个人拥有专属模型

这一次，陶芳波对个人模型寄予的期望显然更高，它的目标群不是企业，而是亿万普通用户。他提到比尔盖茨说过的“希望让每个家庭拥有一台个人计算机”。他说，在超级大模型时代，AI大模型不应该只是那些巨头公司的专属，他想探索另一条路径，让每个人都能训练和拥有属于自己的大模型。

被问及为什么每个人都需要自己的大模型，陶芳波分享了在脸书工作期间受到的一次触动。“一次，一名社会学家来公司做分享，主题是脸书流行与青少年自杀率呈正相关。我想，现在很多社交媒体虽然强调人与人的连接，但对注意力和个人空间的剥夺是很严重的。所以我想做一个只和自己有关的产品，忠于自己。”

产品目前在“记忆助手”阶段

陶芳波坦言，要实现对个人模型的最终想象，还有很长的路要走，目前产品还在“记忆助手”的阶段，未来会不断迭代。

“很多优秀的互联网公司，苹果、微软、脸书等等，都是先从产品开始的，有了大概的技术路线后就先推产品，然后再慢慢打磨技术，迭代产品。没有完美的技术和完美的产品，我觉得第一阶段就是让产品杀出去。”

对于未来如何迭代产品，陶芳波已经有了方向。他认为，人的记忆由两部分组成，一部分是“生活流”，也就是每分每秒听到、看到、感受到的事物，另一种是“思考流”，也就是人的想法，尽管没有说出来，但也是记忆的一部分。如果AI大模型能够捕捉一个人的生活流和思考流，那么就能拥有他的整个记忆。

目前，心识宇宙的个人模型主要依赖用户主动输入信息，但公司已经在和硬件厂商谈合作，之后会推出眼镜等穿戴式硬件设备，捕捉人的所见所闻，用于训练个人模型。

作为一家创办不到两年的初创企业，投身于极其烧钱的AI大模型领域，融资是绕不过去的一个坎。陶芳波说，现在AI领域融资呈现两极化，头部企业估值极高，而普通的做AI应用的保守型公司很难获得资金，这一定程度上也助长了他的勇气和野心，推着他朝更大的目标努力，以及更快地把产品推向市场进行验证。

东南亚投资者还是偏保守

融资之路还会继续。过去一年，陶芳波带着公司和产品，从中国来到东南亚。他说，这里的投资者还是偏保守，下一步目标可能是美国。

这显然不是一条容易的路，资金、技术、市场认可度，任意一环的差池，都可能让公司永远倒下。陶芳波对此表现得清醒、平和。

“创业本身就是一件胜率很低的事。我的理念是，创业就要追最大的目标，做最有想象力的东西，失败了也没关系，再重来。但是不要不温不火地做一件很保险的事情，那就变成做生意，这不是我要的。”

他说，自己曾经的工作薪水不薄，从财务回报的角度来说，创业不见得会更好，因此从一开始他就不是要在狂热的市场中“分一杯羹”，而是为了实现个人追求。

“我现在30多岁，还有多少青春呢？这事一定很难，但我相信小公司永远都有机会，否则这世界上就不会有新的公司。 ”