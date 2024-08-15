大华银行为节省成本 部分办公室运作将搬到马国

大华银行将把一些后端和中勤办公室的运作搬迁至马来西亚，以节省成本，在2026年之前把成本收入比率（cost-to-income ratio）维持在40%。

大华银行首席财务官李伟辉星期三（8月14日）在集团于马来西亚吉隆坡举行的企业日活动上，透露上述消息。

他在活动上说：“我们离岸运作的第一阶段将继续在吉隆坡进行，因为那里有良好的人力资源，可提供我们所需的员工素质。”

大华银行回复《联合早报》询问说，把成本收入比率降低，以及亚细安带来更多贡献和非利息收入比率增加，将有助于银行在2026年之前，把股本回报率（return on equity，简称ROE）维持在约14%的水平。

李伟辉指出，有鉴于新加坡成本高昂，离岸运作向来是银行考虑的选项，但与此同时，银行也注重人力资源的素质。

他透露，大华银行在几年前已开始离岸运作，并将加速步伐，包括让旗下的银行卡中心趋向中心化。

与此同时，集团将探讨合规等其他方面，看如何在新加坡制定相关模式，然后在吉隆坡展开运作，以取得营运效率。

集团于2021年在吉隆坡设立第二个创新中心，作为银行的首个离岸科技中心。第一个创新中心位于新加坡。

吉隆坡创新中心占地面积为7万4000平方英尺，设有五层楼，可容纳超过1000名员工。从2026年起，该办公室的科技员工比率，将从最初的20%，增加到35%至40%。

大华银行在吉隆坡设立第二个创新中心

亚细安四大市场收入比率后年增至30%

李伟辉也在活动上分享了对大华业务的展望。他预期，亚细安四大市场（印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南）带来的收入比率，将从2023年的26%，增至2026年的30%。来自新加坡的收入比率则保持在至少50%。

另外，在财富、贸易和顾客资金交易增加的带动下，到了2026年，银行的非利息收入比率将从2023年的31%增至37%。

在本月初发布的今年第二季业绩中，尽管净利息收入略有下滑，但在收费收入强劲增长推动下，大华银行第二季净利同比增加1%至14亿2500万元。

谈及大华收购花旗集团（Citigroup）亚细安四国消费银行业务的决定，李伟辉指出，这项收购计划让银行加速在区域扩大规模，如果通过自然增长，银行可能要五年到10年时间才能实现这目标。

通过这项收购计划，大华接下来三年里将在本区域服务约1000万名零售客户。它目前服务约800万名客户。

至于美国联邦储备局调低利率带来的影响，李伟辉说，尽管盈利可能稍微受影响，但这个举动将缓解本区域的汇率压力，尤其是那些没有大幅度调高利率的经济体。

他总结说：“别忘了，我们是一家商业银行。降息和（利率）周期对我们来说并不新鲜。”