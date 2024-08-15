减息预期拖累美元 亚洲货币纷纷走强

美国通货膨胀进一步降温，美国联邦储备局9月减息箭在弦上，美元走弱，新元兑美元汇率涨至18个月来的高点，其他亚洲货币也纷纷走强。

美国时间星期三（8月14日）公布7月份的消费价格指数显示，整体通胀放缓至2.9％，是2021年3月以来最低。

反映美元兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）星期四（15日）维持在102.6左右，虽然没有多大变化，却已经是今年1月中旬以来的最低水平。

截至新加坡时间星期四下午6时，1美元兑1.3179新元，小涨0.1％，这是去年1月下旬以来的最低汇率。美元兑令吉攀升到1美元兑4.4377令吉，但美元兑令吉过去一年已经下滑了4.3％。

美元兑日元继续在147.3附近盘整，比起过去一年里的最高汇率161.95，也明显放缓许多。

菲律宾中央银行星期四宣布下调基准利率25个基点至6.25％，近四年来首次减息，菲律宾披索一度跌0.6％，后来回升到前一天的水平。

华侨银行外汇策略师黄经隆接受《联合早报》采访时说：“由于美联储即将开启降息周期，我们预计美元将走低。值得留意的是，市场焦点已从美联储是否会降息，转移到美联储会降息多少。

“美元下跌的幅度取决于两个条件。其一，美联储降息的速度和幅度，其二，美国以外的全球经济增长情况。”

黄经隆指出，在过去一年多里，美国和亚洲之间的国债收益率和政策利率的差异不断扩大，是导致亚洲外汇市场波动和疲软的主要原因之一。

他说：“美联储近期的发言偏温和，美国国债收益率已经走软，美国与亚洲（日本除外）之间的收益率差异会进一步缩小，这将支撑亚洲货币走强。”

黄经隆认为，日元、韩元和令吉，将比其他亚洲货币受益更多。

分析：若金管局放宽政策 新元强势年底或消退

针对新元，黄经隆则说：“得到当前货币政策的支撑，新元仍有可能保持相对坚韧，但如果新加坡金融管理局今年内放宽政策，新元的强势有可能在年底消退。”

金管局在7月份发布的货币政策声明中，决定维持新元的升值步伐，认为当下的货币政策可继续抑制输入通胀和本地物价压力，并确保中期价格稳定。当局将在10月份发布第四季度货币政策声明。

马来亚银行的分析指出，由于新加坡的经济增长和通胀都在金管局预期之内，当局估计不急着放宽货币政策。不过，当美联储开始减息，新元名义有效汇率可能会逐渐减弱，但不会大跌。

新元名义有效汇率是新元兑一篮子主要贸易伙伴国货币的币值。金管局从不透露有哪些货币，但经济师推测，其中包括美元、英镑、欧元、日元、人民币和令吉等。

马来亚银行高级外汇策略师林梅玲估计，美联储今年减息50个基点、明年减息100个基点。她受访时说：“如果美国经济数据，例如零售销售，略比预期强劲，美元近期可能有些回涨。不过，一旦美联储减息周期开始并推进，亚洲货币兑美元将继续走强。”

林梅玲指出，由于担忧全球经济增长放缓和美国经济可能衰退，依赖贸易的韩元和新台币的表现一直落后于区域市场。当美联储开始放宽政策，韩元和新台币或将迎头赶上。