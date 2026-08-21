共享居住空间运营商The Assembly Place（简称TAP）推出旗下第八个品牌Gather House，进军高端胶囊旅馆市场。第一阶段在8月初试营运，入住率超过90%。

TAP星期五（8月21日）发文告说，Gather House位于牛车水一带的桥南路（South Bridge Road）63号和65号，分两个阶段发展，全面发展完成后共有132个床位。

其中，第一阶段位于桥南路65号，共有72个床位，已开始试营业；在毗邻63号的第二阶段项目有60个床位，仍在等临时入伙准证（TOP）。

TAP首席执行官裁林英劼说，Gather House面向年轻、独立，且重视旅游体验的旅客，“我们看到这类旅行者住宿的需求日益增长”。

公司希望通过胶囊旅馆模式，在维持较具竞争力房价的同时，兼顾设计、清洁度、公共设施和整体住宿体验。

今年1月上市以来，TAP持续扩充住宿业务，包括通过合资项目进军外籍劳工宿舍领域，收购联发大厦改建为酒店，以及租下茶阳（大埔）会馆发展人工智能驱动的共居项目。集团也通过战略合资参与凤凰园（Phoenix Park）改造为大型社区居住项目。

目前，TAP在新加坡103个房地产，管理超过3520间客房，另有超过2100间客房在发展中。

截至星期五中午，The Assembly Place股价报0.22元，无涨跌。