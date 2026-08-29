在涉及30亿元“福建帮”洗钱案中，德勤新加坡（Deloitte Singapore）负责管理并展开拍卖的房地产项目共80多个，涵盖高档私宅和商业店屋等，总估值达数亿元。

首场拍卖会由莱坊（Knight Frank）举办，预计9月17日举行。房地产公司SRI和宜迪产业咨询公司（ETC）则于9月23日举行拍卖会。

德勤新加坡将在9月7日，透露更多有关拍卖的房地产项目详情。

一名不欲透露姓名、参与本次拍卖会系列的拍卖与销售部董事接受《联合早报》访问时说，将拍卖的公寓单位多是位于核心中央区的第9、10和11区的超豪华公寓，它们均由涉案对象或利害关系人买下。

她说：“位于核心中央区的公寓单位，一般都是200万元、300万元起跳。这次我们拍卖的单位，又都是较大户型，价格相应更高。”

拍卖主要为已还清房贷或没有房贷的房地产项目

这名拍卖行董事也透露，此前售出的涉案单位，多是有房贷的抵押贷款的单位，一些可能拖欠房贷。相关银行都已将这些单位售出，并收回所有逾期贷款。

因此，这次拍卖行拍卖的房子，主要是已还清房贷或没房贷的单位。

新加坡警方2023年8月15日侦破新加坡最大规模洗钱案，涉案九男一女落网后，先后被定罪。当时被冻结的资产与财物中，有105个房地产，总值约8亿3100万元。 警方之后在过程中，将扣查房地产数目增至207个。

过去两年来，涉案部分私宅和商业店屋，都已陆续推出市场求售。

例如，位于乌节路的The Marq on Paterson Hill，洗钱案被告之一王德海持有的The Marq的一个单位，据传在2024年，以2500万元售出。

另外，格美华庭（Gramercy Park）也有四个楼高介于第13层至第22层的单位，于两年前售出。它们当时的指标价，介于680万元至905万元，最终以介于550万元至750万元成交。

位于利安尼山路的银峰（New Futura），去年有一个涉案单位售出，成交价800万元。比房地产中介原先列出的1138万元预示价，低三成左右。

根据市区重建局房地产资讯系统买卖禁令资料显示，涉案的王瑞燕（译音，Wang Ruiyan）和吴水莹（译音，Wu Shuiying）所持有的康宁河湾共17个单位，也从2024年8月以来，陆续售出。

这些单位平均成交尺价2915元，总交易额8180万元。其中，有10个四卧房单位售价介于560万元至570万元。它们比原来的购买价高出10万至30万元。

其他涉案的项目，还有来自风华南岸府（South Beach Residences）、康宁河湾（Canninghill Piers） 、柏皓（Park Nova）、华利世家 (Wallich Residence)、Leedon Residence和Tomlinson Heights等项目的单位。

圣淘沙升涛湾洋房可能在拍卖会挂牌

我国警方最早在2023年扣查升涛湾的七个独栋洋房，洗钱案被告张瑞金和母亲各自持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛、价值1600万元和1550万元的洋房。它们似乎仍未售出，不知是否会在这次拍卖中挂牌。（海峡时报）

另一方面，由于外籍人士在新加坡本岛购买有地住宅受严格限制，多名洗钱案被告此前在圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove ）购买临海的豪华洋房。

我国警方最早在2023年扣查升涛湾的七个独栋洋房，当中位于海洋通道（Ocean Drive），与洗钱案被告苏宝林有关联的海洋通道69号地皮，已通过私下协议方式，找到买家，交易价预计超过2000万元。

另一名被告张瑞金和母亲各自持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛、价值1600万元和1550万元的洋房，似乎仍未售出，不知会否在这次拍卖中挂牌。

此外，多名洗钱案涉案者青睐历史保留店屋，因为这类资产投资价值高，且作为商业房地产，无需缴纳额外买方印花税（ABSD）。预料这次拍卖会系列中，也会有一些商业店屋进行拍卖。

2024年，约10个位于厦门街（Amoy Street）、直落亚逸街（Telok Ayer Street）、史坦利街（Stanley Street）和芽笼路（Geylang Road）推出市场求售，总值超过1亿元。

不会特别设专场拍卖活动

这次负责房地产拍卖的是SRI、宜迪产业咨询公司和莱坊等三家房地产经纪公司。部分高端房地产则由List International Realty通过买家出价（Expression of Interest）的方式出售。

SRI执行合伙人莫思思说，洗钱案相关的房地产项目，会跟其他房地产项目一起，在拍卖活动上推出。拍卖行不会特别设专场拍卖活动。拍卖行约每月举办一次拍卖活动。

有意竞标的买家可联系上述三家拍卖行，要求列入联络名单。

拍卖行会预先做相应的“客户审查（Know Your Client，简称KYC）和财富来源确认，了解参与拍卖活动的参与者背景，并通知有意竞标买家。

买家可与拍卖行经纪安排参观房地产，也可先向拍卖行索取拍卖房产相关资料。

拍卖会上，拍卖员开出一个开价，然后让买家竞标。买家喊出的最后买价，若无其他人再以更高价格竞标，拍卖员即敲锤成交。但若竞标价低于保留价（reserve price），则拍卖项目会流拍。

敲锤等于投标已被接受，买家须即刻签署拍卖房地产合同，并交出相当于竞标价10%的定金。若过后（一般为12天）因无法取得贷款支付余款，而买不成房子，定金将泡汤。