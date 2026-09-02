中东硝烟再起，导致亚洲主要股市星期三（9月2日）收跌。新加坡海峡时报指数则逆势上扬，涨幅为33.74点或0.59%，收报5744.11点。

首尔和东京股市开盘后便一路下滑。

KOSPI指数一度下跌4%，成份股三星电子（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）分别滑落4.02%和2.31%。

日经指数下滑2.85%，权重股软银（Softbank）下跌6.42%。

香港、上海和悉尼分别收跌0.07%、0.97%和1.09%。

美国联邦储备局暗示加息，带动美国国债收益率上涨，投资者开始把目光转向债券市场。

不过，盛宝银行（Saxo）策略师查娜娜（Charu Chanana）指出，股市仍有值得投资的个股，尤其是受惠于利率上涨的金融股，如星展集团（DBS）。

“利率上升能支撑银行的利息收入和再投资收益率，尤其是对于资本充足的银行和保险公司而言。此外，市场波动也有利于交易所及交易业务。资产负债表强劲、收入来源多元化的企业，可能比金融板块更有利。”

她还说，对利率较敏感的房地产投资信托和房地产公司，利率升高意味着再融资成本可能上升。在住宅市场方面，房贷利率升高，可能导致人们的买房负担加重，进而影响市场需求。

新加坡股市交易活跃，全天全场交易量为14亿6000万股，交易总额为19亿2000万元。上升股231只，下跌股323只。

海指成份股中，城市发展（CDL）、丰益国际（Wilmar International）和华侨银行（OCBC），分别收涨2.14%、2.13%和1.63%，报8.58元、3.84元和31.85元。

下跌股包括海庭（Seatrium）、泰国酿酒（Thai Beverage）和扬子江船业（Yangzijiang），分别下滑2.3%、2.17%和2.1%，报2.12元、0.45元和4.66元。