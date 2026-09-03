农历七月是俗称的“鬼节”，一般落在阳历8月和9月，鬼门一开新加坡房地产市场一般会进入季节性的死寂，特别是新私宅项目，销售数据比平时显得格外低迷。

但受访分析师说，不是每年农历七月的私宅销售数字一定难看，这要视乎农历七月开始的确切日期或月份，而且转售市场似乎“不怕鬼”，表现如同平常，并没有受到太大影响。

根据瑞联（橙易—宜迪）集团提供给《联合早报》的数据，不包括执行共管公寓（EC）在内，2023年8月和9月的新非有地私宅销售量分别为356个单位和202个单位，而2024年这两个月份的销量则分别为185个和345个，远低于这两年的每月平均销量520个。

不过，这个情形在2025年则有显著的不同。8月和9月销量分别为2120个单位和238个单位，两个月合计达2358个，相比该年每月平均销量887个单位，反而成了销售旺季。

去年8月销售成绩佳，部分原因是去年农历七月始于8月23日，接近8月尾声，而该月较早前已推出五个新项目如Springleaf Residence、Canberra Crescent Residences、Promenade Peak、嘉溪绿苑（River Green）和福茗轩（Artisan 8），为市场增添超过2400个单位的新供应。

瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清受访时说：“去年8月推出的新项目许多都处于优越地段，且营销和广告推广力度很大。这些项目推出后仍持续销售，可能提振了农历七月‘鬼节’期间交易量。”

转售市场为何不受鬼月影响？

新私宅销售在农历七月时，可能因缺乏供应而行情惨淡。转售市场却似乎不怕鬼，农历七月交易量与每月平均差距并不太大。

从瑞联（橙易—宜迪）的转售数据来看，2023年至2025年的三年期间，8月和9月的私宅转售量介于757至1148个，与这期间每月平均852个至1049个转售单位相去不远。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德受访时说，新私宅和转售私宅买家需求非常不同，后者看重的是尽快能迁入单位，因此不受农历七月影响。

他也说：“市场买家来自不同种族和年龄群，所以不会受到一致影响。”

另外，说到农历七月，一些人会联想起墓地。本地一些曾为墓地的住宅区，例如曾是大片墓地的比达达利，私宅转售价格表现过去三年也不俗，像Blossoms@Woodleigh从2023年至2026年8月20日，中位数尺价涨了22.9%至2172元，表现比它所处的第13区（15.8%），甚至全岛地区（12.5%）来得好。

有趣的是，同属华人社会的台湾在农历七月购房也有避忌，这期间推出的房地产通常也不多。然而在中国大陆， 香颂资本董事沈萌受访时说，当地房地产市场没有“农历七月是低谷”说法，有些甚至还把9月视为市场旺季。

他说：“市场有过 ‘金九银十’ 一说，因为9月是毕业生进入就业市场的季节，也是学校开学季，当中也包含国庆假期，所以对房地产市场的消费需求会比较集中。”