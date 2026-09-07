星展银行与花旗银行纽约办公室在上星期六（9月5日）使用环球银行金融电信协会（SWIFT）的区块链账本（blockchain-based ledger）完成一笔代币化存款转账，是首笔在周末期间进行的新加坡与美国之间的这类美元转账。

星展银行星期一（7日）发布文告说，这笔转账仅用数分钟就能完成，效率显著高于原先跨境支付须两个工作日处理的行业标准。

这意味着，企业在不同司法管辖区和时区间进行美元转账时，将能够摆脱传统银行营业时间的限制，也不再因时区差异和周末而耗费时间。

花旗银行也曾在上星期宣布，已与华侨银行和阿联酋阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank）等合作，通过SWIFT的区块链账本成功处理代币化存款的实时转账。

据了解，SWIFT采用区块链技术的账本为银行提供基础设施，连接参与银行账本上持有代币化存款。参与银行可通过代币化存款形式，在非传统营业时间协调客户的跨境资金流动。

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星展银行表示，这次转账也建立在该行于代币化货币和支付领域的专业知识之上。星展早在2024年便推出采用区块链技术的星展代币服务（DBS Token Services）。

该银行还指出，在参与SWIFT数码账本核心设计小组的12家银行中，星展是唯一一家总部位于亚洲的银行。

星展银行环球交易服务部数码资产联席主管周美云说，SWIFT的数码账本正在连接传统银行的基础设施与新兴的数码网络，从而实现更深层次的互操作性，最终将惠及客户。

花旗金融服务部南亚区域主管莱尔（Mridula Iyer）指出，这次与星展合作在周末成功处理实时转账，意味着全天候的跨境支付如今已成为现实。

星展集团股价星期一闭市报78.47元，下跌0.23%。