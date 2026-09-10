中东地区战火持续升级，伊朗誓言称要迎接更激烈的战争，霍尔木兹海峡能源运输状况或受更严重干扰。美国总统特朗普称，这场战争可能只会在11月美国中期选举后才会结束，表明这场冲突近期或已无缓和可能。

美国三大股指星期三（9月9日）再度走低，标普500指数收跌0.48%；纳斯达克指数跌0.64%；道琼斯工业指数落0.77%。

布伦特原油期货价格突破每桶100美元（约126新元），星期三大涨3.36%，最终收报每桶101.21美元；美国西得克萨斯中质原油期货也在不断逼近每桶100美元关口，上涨1.15%至每桶97.15美元。

另一方面，能源价格飙涨也令美国通胀前景更令人担忧，继续推高美国联邦储备局加息预期，这也在过去六个月里不断推高美国国债收益率。

美国财政部长贝森特试图通过扩大回购计划来压低10年期美国国债收益率，并在近日警告投资者别和他对着干，投资者并未买账，美国长债收益率创下三年新高的4.85%，意味着债券遭遇抛售而价格下跌。

新加坡海峡时报指数星期三闭市跌37.82点或0.66%，报5729.63点。

以下是星期四（10日）可关注股票：

1）新电信（Singtel）星期四开市前宣布，已和泰国能源巨头海湾发展公司（Gulf Development）建立战略合作伙伴关系，将共同开发连接泰国与新加坡的新海底光缆，加强两国互联互通。

文告说，双方将参与建设此次合作下的首个项目，也就是越南—泰国—新加坡（Vietnam-Thailand-Singapore，简称VTS）海底光缆系统，新电信及其在泰国的联营公司AIS将利用其市场专场、连接能力和客户覆盖优势，支持系统的开发与商业化运营。VTS光缆系统预计将在2030年投入运营。

新电信与海湾发展公司未来可能还会考虑，投资陆地光缆系统或其他海底光缆系统。

新电信股价星期三闭市收涨0.44%，报4.56元。

2）凯利板挂牌的跑车分销商EuroSports Global星期三晚上发布文告说，公司执行主席吴金山星期三已在新加坡国家法院上承认三项指控，被判处罚款21万元，相关法律程序结束后将不再担任公司的执行主席和总裁职务。但在董事会批准且符合相关规定的前提下，吴金山可能继续以董事会顾问的身份与公司保持联系。

吴金山此前因多次利用自己和他人的交易户头进行交叉交易，制造股票交易活跃的假象，被控上法庭，面对19项抵触证券与期货法令（Securities and Futures Act）的控状。他在星期三承认其中三项，其余则交由法官下判时一并考虑。

EuroSports Global股价星期三闭市上涨20%，收报3分。

3）星展银行（DBS）星期三在提交给新交所的文件中说，四家正在清盘并与一马发展公司（1MDB）丑闻有关联的公司，以及它们的清盘人卡达奇（Jason Aleksander Kardachi）和卡恩乔特星（Karnjote Singh S/O Jarmal Singh），已对星展银行提起诉讼。

星展银行指出，银行已“咨询法律顾问，并断然反驳有关索赔，且将全力作出抗辩……众所周知，自2018年以来，在法律顾问的支持下，全球一直在进行与一马公司相关的资产追讨工作。在这期间，并未有任何针对星展银行的索赔。”

银行也透露，经评估后，现阶段无需为这起诉讼作出拨备。

星展集团控股股价星期三下跌0.77%，闭市报77.50元。

4）胜科工业（Sembcorp Industries）星期三闭市后发布文告说，由于“当前市场状况和不断变化的战略重点”，它将终止以1亿零500万元收购菲律宾太阳能发电厂发展商Puente Al Sol全部股权的交易。文告说，集团始终坚持严谨的投资策略和可再生能源项目实施战略。预计终止这项收购计划，不会对集团截至2026年12月底财政年度的每股盈利和每股净有形资产值产生重大影响。

胜科工业星期三股价下跌0.32%，闭市报6.19元。

5）吉宝太恒美国房地产信托（KORE US REIT）取得1亿2000万美元的新贷款融资，用于应付2027年相当部分的到期贷款。房地产信托星期三闭市报0.17美元（约0.21新元），起0.001美元或0.58%。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。