美国联邦储备局利率决议前夕，亚太股市星期三（9月16日）小幅反弹，新加坡海峡时报指数闭市时走低0.06%或3.23点，报5635.41点。

尽管科技板块前两个交易日受人工智能（AI）安全风险的讨论遭抛售，区域市场依然青睐科技股为主的指数。韩国和台湾股市受逢低买入提振，分别走高1.37%和0.74%，结束了连续四个交易日的下跌。

东京股市上扬0.69%，上海和深圳分别收高0.71%和1.26%，香港恒生指数上扬0.19%，悉尼也涨0.29%。

新加坡股市全场成交量12亿1000万股，总交易额17亿3000万元。上升股270只，下跌股246只。

30只海指成份股中，八只上扬，17只下跌，五只持平。

涨幅最大的香港置地（Hongkong Land）收报8.37美元，涨1.09%；创业公司（Venture Corp）上涨0.6%，报16.74元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG），收跌3.09%，报3.45美元；新加坡航空集团（SIA Group）下挫1.97%至6.48元。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场目前预期美联储加息的概率达到92.5%，远高于一个月前的33%。

市场已基本消化美联储将在明天宣布加息的可能。接下来将重点关注美联储9月联邦公开市场委员会（FOMC）声明和美联储主席沃什的记者会发言，以判断美联储接下来会否连续加息。