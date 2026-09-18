全球多个央行启动加息，经济师预计新加坡金融管理局10月份加息的可能不大，不过他们调高了本地利率预期，本地利率也已攀升到今年来的最高水平。

在这环境下，银行也纷纷调高房屋贷款利率。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣预计，三个月新元隔夜利率（SORA）到年底会升至1.6%，原本的预测是1.2%；到明年底则会升至1.85%，高于原先预期的1.3%。

根据金管局网站资料，三个月SORA截至星期四（9月17日）升至1.2052%，是今年最高水平，这比今年4月的最低点高出近0.19个百分点。

蔡学敏和李顺荣指出，强劲的贸易和投资活动推动本地贷款增长加快，对国内利率构成上行压力。此外，美国货币政策收紧，将推高新元利率。

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美国联邦储备局刚在星期三（16日）进行三年来的首次加息，蔡学敏和李顺荣的利率预测，也考虑到美联储在12月进一步加息0.25个百分点。

大华银行副经济师许俊杰接受《联合早报》访问时表明，美联储重启加息周期，可能为本地利率带来新一轮上行压力。不过，他指出，新加坡与美国利率之间目前息差较大，要恢复正常，预计会是渐进的过程。

不过，经济师多预计，金管局在10月的货币政策会议会保持现有利率，让新元维持目前的升值步伐。

许俊杰指出，截至目前，中东冲突带来的能源价格冲击，传导至核心通胀的程度低于预期，因此预计当局将维持政策不变。

他也说，近几周中东冲突升级，推动布伦特原油价格升破每桶100美元，加上超强厄尔尼诺现象进一步加剧食品供应压力，因此，进一步收紧政策的可能性仍然存在。

蔡学敏和李顺荣认为，金管局在4月和7月两度收紧货币政策后，现有政策立场已略显紧缩，短期利率上升也会收紧货币状况，使国内需求降温。

他们说，成本推动型通胀冲击，可能使第三季核心通胀率略高于2%，但劳动力市场走软，加上消费者信心谨慎，需求压力预料仍相对温和。强劲的经济增长并不均衡，主要由资本密集型领域带动，而面向消费者的领域表现相对疲弱。

因此，核心通胀率预料不会突破当局预测区间上限的2.5%。下周公布的8月消费者价格指数（CPI）数据将是重要指标。

星展集团高级经济师蔡汉廷也认为，目前的货币政策仍适用，在通胀上行风险仍存在、外部充满不确定性的情况下，政策框架具有足够灵活性应对较高的输入成本。

房贷利率已攀高0.2个至0.3个百分点

随着市场对利率预期走高，本地房屋贷款利率近期已经攀高。

房贷经纪公司Mortgage Master运营主管卢晨光受访时说，和4月相比，市面上本地银行的房贷利率已经攀高了0.2个至0.3个百分点。例如30万元的组屋贷款，4月时可获得1.78%的五年固定期利率，目前最低利率大约2.08%。

他说，目前银行又在探讨进一步调高房贷利率，幅度为0.1个至0.2个百分点。

他也补充，近期贷款人都偏向选择固定利率配套，锁定利率水平。

房贷经纪公司DollarBack Mortgage副总监林乔尔（Joel Lim，译音）透露，9月7日以来，数家银行把房贷利率调高0.1个至0.2个百分点，并且看来9月之后利率还会继续上涨。