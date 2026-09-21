亚细安与中国贸易、供应链和直接投资联系加深，但公开市场连接依然滞后。亚细安须携手加强互联，提升投资吸引力，在保障投资者利益的基础上，降低海外资金跨境流入门槛。

多名亚细安金融领域代表在星期一（9月21日）举行的中国—亚细安商业领袖峰会圆桌会谈上，都提到这一观点。

与会代表指出，中国资金对亚细安市场兴趣提升，但亚细安公开市场流动性不足、监管分散、缺乏透明度，以及投资者对区域企业不够熟悉，限制了海外资金流入。

新加坡金融管理局市场、基础设施与中介司司长钟耀文提到，亚细安的优势是多元化，能够让投资者接触不同产业机会和增长动力，但这也意味着他们须面对不同监管制度，增加了跨市场投资的难度。

泰国证券交易所高级执行副总裁兼首席市场官克莱里克（Soravis Krairiksh），解释为何紧密的实体经济没有带来大规模资金流入时也说，一方面，中国本身资本市场规模大且具吸引力，过去不少本国资金不太需要向外寻找机会；另一方面，也因监管与市场环境而“不容易进入”。

钟耀文透露，投资者反馈亚细安市场流动性不足，过去几年，不少资本都流向更深、更易获得较高估值的美国市场。“我们需要把机构第三方资本重新吸引回本地市场，提高流动性，让中国投资者有更多理由关注我们的市场。”

新加坡希望公开资本市场能发挥更大作用，过去一年多的一系列市场振兴措施，已看到成效，“本地股市值得被投资者重新看一看”。

他强调，新加坡的思路是强化企业融资选择的完整价值链，巩固作为亚细安投资机会门户的角色，让包括中国在内的资金更容易通过新加坡进入整个亚细安。

克莱里克也说，随着更多跨境投资产品，以及区域市场互联机制出现，有望为资金提供进入亚细安桥梁。

黄一宗：亚洲未来增长取决于结合亚细安与中国优势

尽管存在挑战，亚细安与中国的贸易与投资联系无疑已相当紧密。

亚细安与中国的双边贸易额，在2025年首次突破1万亿美元；今年首七个月则超过7400亿美元，同比增长24.7%。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在演讲时强调，亚洲下一阶段增长，成功的关键取决于企业如何结合亚细安和中国市场的优势，而非依靠单一市场。他说：“这正是亚细安与中国合作的机遇所在”。

他说，中国带来产业规模、科技、创新和资本，亚细安则有不断扩大的消费市场、生产能力，以及进入区域市场的渠道。

“企业日益把中国和亚细安视为一个统一的生态系统，在两个市场建立供应链、生产网络和客户体系，而不是在两者之间二选一。”