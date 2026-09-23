美国三年首度加息，最近六个月国库券和新加坡储蓄债券收益率双双回升，分析师认为，接下来收益率还有可能攀高，国库券收益率或逼近2%，储蓄债券可能达2.5%甚至3%。

根据新加坡金融管理局数据，六个月国库券的截止收益率，从去年9月的1.37%低点，已回升到1.7%水平。

新加坡储蓄债券的10年平均利率，则从去年11月的1.83%，回升到2.32%。储蓄债券利率的基准指标——10年期新加坡政府债券收益率，本月一度突破2.5%水平，是去年5月来的最高水平。

根据本月的10年政府债券收益率计算，将在10月1日公布的新一批储蓄债券，利率可能会更高，或超过2.4%。

星展银行利率策略师廖裕铭接受《联合早报》访问时说，国库券和10年政府债券收益率上涨，主要受全球和美国情况带动。

他说：“未来几个月，短期新元利率可能跟随美国利率走高，我们预计美联储在2027年第一季前会再加息50个基点。国库券收益率可能迈向2%。”

较长期的政府债券收益率展望均衡。廖裕铭认为，在10年期收益率约2.5%的情况下，投资者料会对较长期限的债券感兴趣，但现阶段收益率升至3%的可能性不大，除非美联储采取非常激进的紧缩政策。

大华银行利率策略师陈杰生也认为，随着全球和美国利率走高，国内贷款增长强劲，新美两地利差缩小，最近国库券和政府债券收益率的上升趋势在未来一年到两年继续，但幅度受多个因素影响，包括美联储和金管局的政策路线、国内流动资金情况和宏观发展。

华侨银行利率策略师张淑娴预计，10年政府债券收益率明年中会达到2.55%。

对于星期四（24日）拍卖的国库券，根据本周初的市场数据，她预计截止收益率可能达到1.75%或更高，不过流动资金情况波动大。

投资者对国库券和储蓄债券兴趣回升

投资者教育平台Beansprout首席执行官黄杰伦观察到，投资者对国库券和储蓄债券的兴趣有所上升，更多人讨论是否要买入。

他提醒说，储蓄债券首年利率低于市面上的一年定期存款利率，也低于六个月国库券，不过若希望长期投资但同时需要一定灵活性，储蓄债券仍具吸引力。他建议投资者可等到10月认购下一批储蓄债券。

展望未来，黄杰伦认为这指向更长期的较高利率环境，若全球利率持高，国库券收益率未来一两年有可能达到2%；10年政府债券收益率也可能迈向3%。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德观察技术指标也发现，本地债券收益率呈上升趋势，但美债收益率已有所回落。他解释，美联储应市场预期加息后，市场预计接下来通货膨胀可控。当通胀预期下滑时，债券收益率也会相应下行。

他因此建议投资者，趁目前的时机锁定较高的债券收益率。他推荐期限不超过五年的企业债券。