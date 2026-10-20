益资源（First Resources）星期二（10月20日）开市前发文告表示，集团有信心，客观审查现有证据将证明，集团无论直接或间接，都没有通过火烧方式开垦土地。

集团再度就印度尼西亚森林和泥炭地火灾的情况作出回应称，已注意到新加坡政府拟针对与当前烟霾状况有关联的企业，采取一切可行的法律及监管措施的情况，益资源“完全支持，并欢迎对当前火灾及烟霾相关事实进行彻底且基于证据的调查”。

益资源说，集团长期实行零焚烧政策（Zero Burning Policy），并在公司各项运营中得到严格执行。他们认为：“对火灾源头的任何评估，都应建立在已核实的事实、科学证据，以及对实地情况全面了解的基础之上。”

益资源称他们不仅欢迎文件审查和技术评估，也欢迎在必要时进行实地核查，以提供关键背景信息，从而确保对局势的准确理解。“集团随时准备与相关部门合作，提供一切相关事实与证据。”

益资源说，集团可提供的相关证据包括根据卫星图像整理的热点侦测及火势蔓延时间线、扑灭火灾所采取行动的文件记录，以及显示保护区持续受到保护的空间分析。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期一（10月19日）说，我国会继续追究涉事企业责任。他说，一些起火处似乎与益资源和布米达马农业（Bumitama Agri）有关，当局将要求这些公司提供更多资料。

益资源股价早盘截至10时20分下跌3.8%至3.78元。