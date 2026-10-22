美国科技股再度获得上涨动力，SpaceX和美国超微电脑（Super Micro Computer）发布超预期业绩提振投资者对人工智能（AI）板块的情绪，也缓解对AI大规模建设投入可持续性的担忧。

美国股市星期三（10月21日）主要股指受此提振集体收涨，纳斯达克指数强劲上1.05%；标普500指数涨0.58%；道琼斯工业指数起0.69%。

马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公布首次季度盈利业绩，超出投资者预期。特斯拉也公布超出预期的第三季利润，且现金流为正，或许缓解人们对这家电动汽车制造商加大对机器人和AI等新领域的投资的担忧。

同时，马斯克也再度将SpaceX与特斯拉（Tesla）的潜在合并选项，再度摆上台面，令两家企业股价齐齐走高。

超微电脑的季度营收与利润率都高于华尔街预期，股价飙升9.6%，并提振戴尔（DELL）等同行企业的股价。

美国金融服务公司爱德华琼斯（Edward Jones）高级投资策略师库尔卡法斯（Angelo Kourkafas）认为，这些业绩“不会解答投资者对AI投资回报的所有疑问，但算是一个良好的开端”。

新加坡股市星期三上涨，海峡时报指数闭市涨33.97点或0.63%，报5437.99点。

以下是星期四（22日）可关注股票：

1）传慎控股（Tuan Sing Holdings Limited）星期三晚间发布文告说，它在印度尼西亚峇淡岛发展的综合度假村项目“Opus Bay”，将从2026年12月起分阶段开放，首批启用设施包括专属的滨海湾渡轮码头（Marina Bay Ferry Cove）和新建酒店项目Residence on Opus Bay。

酒店项目由两部分组成，分别为Balmoral Tower和Cluny Resorts；前者有493间客房，共35层楼，公司称是峇淡岛规模最大的酒店；后者计划在2027年开业，将有57栋别墅。

传慎控股股价星期三闭市跌1.89%，报0.26元。

2）上星期五（16日）刚上市的德力祺集团（Deluge Corporation）晚间发布文告说，预计集团截至2026年9月底的六个月税前利润将同比改善，主要归因于综合项目业务板块下项目确认收入增加，以及所执行项目中部分利润率较高。

德力祺集团股价星期三收报0.6元，无涨跌。

3）翱兰集团星期三答复新交所监管公司（SGX RegCo）上星期四（15日）关于印尼森林和泥炭地火灾的质询指出，翱兰农业和翱兰集团与近期森林及泥炭地火灾无直接关联。

文告说，翱兰农业和翱兰集团都没有在印尼拥有或运营油棕种植园；直接负责防火、灭火及土地管理的责任，则由上游土地所有者和种植园经营者承担；据公司所知，近期发生的印尼火灾并未对翱兰农业（Olam Agri）的棕油采购业务产生任何重大影响。

翱兰集团也说，尽管翱兰农业全球棕油采购量中约有70%来自印尼，但翱兰农业主要以中间贸易商的身份开展业务，采购来源绝大多数为第三方精炼厂。翱兰农业已不是集团的子公司。

翱兰集团星期三股价涨1.11%，闭市报0.91元。

4）华联房地产投资信托（OUE REIT）管理公司闭市后发布第三季业绩，得益于酒店业务强劲表现，信托第三季净房地产收入同比增长4.6%，达到5960万元，营收则同比增加3.1%至7260万元。

酒店业务的营收和净房地产收入在第三季皆同比增长12.6%，分别增至3030万元和2760万元。相比之下，由办公楼和零售房地产组成的商业房地产业务，第三季营收同比下降2.8%至4240万元。

信托星期三股价跌2.94%，闭市报0.33元。

5）贤能集团星期三闭市后发布文告说，将推出乐龄人士照护服务Jubiliv，并在裕廊西文礼通道（Boon Lay Drive）31号启动试点。这个试点先设五个住宿单位，为长者提供照护和药物管理服务。项目主要面向需要更多日常照料、但还不必入住护理院的长者。

文告说，文礼试点是第一阶段，集团将先完善照护模式，之后再扩展；试点之后，集团计划另建一座专门照护长者的设施。另外，集团计划通过与酒店营运商和房东合作，以及直接投资房地产，扩大Jubiliv的业务范围。

贤能集团股价星期三闭市报0.45元，上涨3.45%。

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