为培养下一代估价专业人才，新加坡估价师及鉴定师学会（IVAS）将为本地三所公立大学本科生，推出新的课程豁免。

新加坡管理大学（SMU）、南洋理工大学（NTU），以及新加坡社科大学（SUSS）的学生，只要完成指定估值课程，就可豁免特许估价师及鉴定师（Chartered Valuer and Appraiser，简称CVA）专业资格认证中的第一个模块考试。

CVA是由IVAS推出的商业估价专业资格认证，共有五个考试模块，可供豁免的是“估价入门”模块。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，在星期五（10月23日）的一场商业估值大会上宣布这一消息。

她在讲话中指出，新加坡要继续成为值得信赖的商业枢纽，必须持续深化估价能力，首先就是要在本地构建专业能力，而这始于人才培养。

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“我们需要储备充足的估价专业人才。他们不仅要具备扎实的专业技能，还需能适应行业的发展变化。这意味着要为年轻专业人士提供积累实践经验和发展新能力的机会，并为他们规划清晰且有意义的估值职业发展路径。”

新举措认可三所大学的相关学术培训，将帮助学生更顺利地进入专业估价实践领域。

另一方面，英兰妮强调，新加坡也须深化与国际估价界联系，不仅要妥善采用国际标准，还应参与塑造这些标准的方向。

为此，IVAS与国际评估准则理事会（IVSC）在星期五第三次续签合作备忘录。双方将在未来三年，进一步深化合作，重点加强专业人才发展、行业思想交流，以及亚洲区域合作。