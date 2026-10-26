联昌银行（CIMB）从10月17日起推出新的新元定期存款优惠，12个月期最高年利率为2.15%。

根据优惠条款，联昌银行Preferred Banking客户12个月期可享最高2.15%年利率，个人银行（Personal Banking）客户则最高为2.10%。

优惠存款期限包括三个月、六个月、九个月和12个月，最低存款额为1万元，期限越短，利率就越低。

根据银行网站，新加坡Preferred Banking的最低总余额（total relationship balance）为25万元，或房贷至少100万元，或客户是集团在马来西亚、印度尼西亚和泰国的现有Preferred Banking客户。

《联合早报》日前报道，部分新加坡银行定期存款年利率在10月突破2%，达到今年来最高水平。

兴业银行、丰隆银行及马来亚银行都在10月把12个月期的定存利率上调至2%以上。

大华银行、华侨银行12个月期定存利率在1.7%或以上。星展银行12个月期定存利率则为1%。