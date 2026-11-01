位于光明山通道的霸级新私宅项目Thomson Reserve，开盘首周末就售出1143个单位，占总体1268个单位的九成多，平均尺价2900元。

项目由华业集团（UOL Group）与凯德发展（CapitaLand Development）组成的联营公司联手推出。

两家公司星期天（11月1日）发布联合文告透露，此前开放公众预览的两个周末，反响热烈，共吸引3万2000人次参观，创下纪录。

发展商发言人透露，大部分买家是新加坡人，用于自住和投资。项目各类单位都获强劲销售，反映了成熟且交通便利的住宅具备持久吸引力。

文告也指出，项目宽敞和高档的住宅设计，以及邻近多所知名学校、自然公园和汤申路上段等优势，是吸引买家的主要因素。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣认为，Thomson Reserve热销，扭转了近期新项目销售率下降的趋势。

他说：“尽管整体购房需求依然健康，买家对新盘却越来越挑剔。”即使是位于核心中央区和其他中央区的项目，是否邻近地铁站及商场，也成影响购买的关键因素。

博纳产业（PropNex）总裁冯景祥分析，在地价上涨和利率走高的背景下，这个项目具有竞争力的定价，促使买家将它视为尽早入市的良机。

同时，买家愿意在利率上升时购房，也可能意味着他们已将较高的融资成本纳入财务规划。