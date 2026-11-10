一份研究指出，有50%中央银行受访者表示，对位于亚洲的黄金枢纽的兴趣日益增加；25%受访央行则正评估，亚洲作为官方黄金储备存放地点的可能性。

星展银行（DBS）日前发布报告指出，约一半受访资产管理公司和银行指出，由国家支持的黄金基础设施，提高它们对亚洲金融中心的兴趣。

同时，约50%的受访央行认为，法律稳定性和政治中立性，是选择新的黄金存放地点时，最重要的考量因素。“对于金融机构而言，市场流动性、监管明确性、清算与托管基础设施、成本效益的重要性，均高于时区是否相符以及地位位置是否接近。”

报告续指，上述调查结果反映出新加坡有潜力进一步发挥，作为国际金融和财富管理中心的既有优势，包括政治稳定、可信赖的金融基础设施。

星展集团研究部首席经济师贝格（Taimur Baig）指出，亚洲长期以来是全球实物黄金的主要需求来源，而大部分黄金交易基础设施却集中在西方金融中心。随着亚洲在黄金市场中的角色日益重要，以及新的渠道不断涌现，建立值得信赖的市场基础设施，变得至关重要。

“新加坡具备良好条件，能够凭借在监管、金融市场基础设施方面的优势，支持这一项发展。”

眼见全球市场对黄金的需求节节攀升，近年新加坡正频频加强，新加坡作为黄金枢纽的地位。

今年3月，国家发展部长、新加坡金融管理局副主席徐芳达宣布几个重点发展领域，包括开发与黄金相关的资本市场产品；为金库存储和物流服务加强基础建设；在新加坡建立支持大金条、公斤金条场外交易的安全高效清算系统。

新加坡金融管理局（MAS）也正在探讨为外国央行、主权机构提供金库存储服务。

同为亚洲金融中心的香港也不遑多让。今年7月，香港开始试行全新黄金中央清算及结算系统，让实物黄金存取、交易更便捷。香港也与上海黄金交易所推出首阶段“实物联通”，并扩充仓储容量、提升精炼产能、增加黄金投资产品、研究提供税务优惠等。

研究：若要普及代币化黄金 需要更明确的法律和监管框架

星展说：“新加坡和香港等新兴黄金中心，虽不太可能取代伦敦和纽约等成熟市场，但正推动全球黄金市场在地理分布上更加均衡。”

另一方面，星展的研究指出，认为未来12个月增长潜力最大的黄金投资渠道，包括交易所挂牌基金（ETF）和衍生品，双双占27%；另有18%的受访者看好代币化黄金（tokenised gold）。

谈及代币化黄金，星展说，相关资产具备少量持有、接近即时结算、全天候交易等优势。不过，仍有50%的受访者直言，若要扩大代币化的采用程度，需要更明确的法律和监管框架。

代币化黄金意指将现实中的黄金，转换成数码代币，让投资者通过区块链持有和交易黄金。