美元强劲 金价料继续受压

（新加坡综合讯）金价上周受美元强劲影响回跌超过1％，结束两周的连涨。投资者本周将留意经济数据的情况，以揣摩美国联邦储备局的加息计划。分析师认为，强劲的美国经济活动，料将支持美元并使本周金价受压于现有的交易范围。

上周五（9月8日）美元涨势稍作停歇，让金价获得喘息机会，但在过去一周，美元的强劲走势已使金价显著回跌。

期货金价上周五每安士报1942.70美元，微涨0.01％或0.20美元，全周则跌1.24％；现货金价上周五每安士报1919.08美元，微跌0.03％或0.60美元，全周则跌1.08％。

美元上周的表现，受美国强劲经济数据的推动。美元指数上周涨0.79％至105.06点。

专家：金价走势或取决于美国政策

市场焦点如今落在即将发布的美国通胀数据，以及美联储9月20日的政策决定。

路透社引述道富环球投资管理（State Street Global Advisors）首席黄金策略师史丹利（George Milling-Stanley）说，尽管美元和国债仍有大量投资，但黄金也有大量避险买盘，这支持着金价。

史丹利表示，即使消费价格指数数据看起来不错，美联储首选的指标——个人消费支出价格指数——仍很有粘性。如果在持续高通胀的情况下，出现经济衰退或一段时期的缓慢增长，黄金价格或被推高，使黄金的表现优于其他避险资产。

目前，市场认为美联储有九成可能维持利率不变，2024年之前再加息一次的可能则是43％。较高的利率，将不利于投资者持有黄金，因为黄金无利息收入。

Tastylive的全球宏观主管斯皮瓦克（Ilya Spivak）说，如果美联储最终需要维持高利率更长时间，“这对黄金来说将是最坏的可能性”。

金属信息服务商金拓（Kitco）报道指出，一些分析师认为，强劲的美国经济活动将继续支持美元，并使本周金价受压，困于1920美元至1980美元的现有交易价格范围。

本周出炉的经济数据，料支持美联储在本月较晚时继续维持利率不变，可能使美联储在今年所剩的时间里采取更加中性的立场。

受衰退预期影响 欧洲央行将维持高利率

欧洲方面也日益受人关注，市场正越发预期欧洲央行将维持利率不变，因为市场对欧洲经济衰退的担心继续增加，并非因通货膨胀已受控制。有经济师认为，欧洲央行本周如果加息，可能是这轮收紧周期的最后一次加息。

凯投宏观（Capital Economics）首席欧洲经济师安德鲁·肯宁汉姆（Andrew Kenningham）认为，不管是否加息，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）都会强调利率将维持在高位好一阵子。

欧洲经济增长放缓，使美元更吸引投资者。金拓引述Barchart.com高级市场策略师纽瑟姆（Darrin Newsom）指出，有更多资金流入美元，因为美国经济还是相当有韧性。因此，金价将会被卡在短期下行趋势里，有回跌至8月时低位的空间。