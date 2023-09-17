分析：市场预期美联储暂停加息料促金价上涨

（新加坡综合电）市场预期美国联邦储备局将在来临会议中暂停加息，这可能为黄金价格提供支撑，分析师看好金价短期内上升。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）将在星期二（9月19日）和星期三召开会议。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具，美联储不会调升利率的概率高达97％，这对黄金走势有利，因为利率放缓有助于降低投资黄金的机会成本。

过去的星期五（15日），期货金价每安士报1945.60美元，上涨0.66％，全周上升0.15％；现货金价每安士报1923.91美元，上涨0.69％，全周上升0.25％。

OANDA资深市场分析师莫亚（Edward Moya）认为，全球中央银行发出的信息是，调高利率的举措即将来到尾声，这将带动黄金市场上升。

为了抑制物价上涨，美联储去年3月以来加息11次，共加息525个基点。联邦基金利率目前处于5.25％至5.5％的区间。

G10央行有六家本周将做宣布 有利金价走势

Bannockburn Global Forex总经理詹德乐（Marc Chandler）指出，10国集团（G10）的央行中，有六家将在这个星期做出宣布，这有利于金价的走势。他预测，黄金价格有潜能上升至1950美元。

金属信息服务商金拓（Kitco）进行的线上调查显示，415名受访者中，43％看好金价这个星期上升，38％预测金价下跌，19％保持中立。

Gainesville Coins贵金属专家米尔曼（Everett Millman）说：“全球经济状况不明朗，这为金价提供支撑。金价有一些动力可维持在1900美元以上的水平，但要突破更高的水平可能不够力度。”

财经网站Fxstreet分析师萨尔福德（Matías Salord）则不看好金价上升。他认为，金价的短期展望仍然不明朗，尽管黄金价格上星期反弹缓解一些看跌压力，但金价现在还是处于20周简单移动平均线（Simple Moving Average）之下。