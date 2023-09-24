美联储保持鹰派 金价料持平

（新加坡综合电）美国联邦储备局在最新一轮会议上保持鹰派姿态，黄金价格继续横摆，上周基本持平，收报1944.9美元。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在上周的会议维持鹰派倾向，称在可预见的未来，利率将不得不保持在限制通货膨胀的范围。

一些分析师指出，随着全球经济风险的增加，黄金已经能够承受美联储的鹰派姿态。

交易平台OANDA高级市场分析师莫亚（Ed Moya）说：“消费者正在花他们最后的积蓄，较高的利率将开始产生影响。经济疲软只是时间问题，这对美元来说不是好消息。”

盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管汉森（Ole Hansen）在每周评论中认为，经济的不确定因素继续支持黄金为避险资产。

分析师：当前环境金价难反弹

尽管黄金价格持稳，但分析师表示，在当前环境下，黄金价格很难反弹。

德国商业银行（Commerzbank）贵金属分析师弗里奇（Carsten Fritsch）指出，美国债券收益率上升不利于黄金。随着投资者清仓黄金的交易所挂牌产品，这对投资需求造成了影响。前一周投资者就抛售了总计16吨的持仓。

全球最大、流动性最高的黄金ETF的持仓量也降至2020年1月以来的最低水平。

不过弗里奇也认为，当情绪开始转变时，贵金属有长期看涨的潜力。

他说：“在过去四周内，净多头（net long，即因看涨而买入的头寸）骤减近75%。在这种背景下，黄金无疑很难在短期内摆脱守势。尽管如此，现在的市场情绪已非常看跌，不需要太多的努力就能引发价格回升。”

金属信息服务商金拓（Kitco）最新的每周黄金调查显示，市场分析师主要分为看涨和中性两阵营。

13名分析师参与了调查。有六人（46%）预计本周金价会上涨，只有两人（15%）预测金价会下跌，五人（38%）持中立态度。

期货公司RJO Futures高级商品经纪人哈伯肯（Bob Haberkorn）认为，金价仍将在区间波动。

他说：“人们正在努力消化美联储的决议。现在算是暂停加息吗？这暂停是否意味着利率维持现状的时间会比预期的更长？市场的定价是，美联储可能会在明年6月开始降息，但现在看来，这还需要更长的时间。”