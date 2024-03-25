黄金创新高后回落 本周走势分析师看法不一

（新加坡综合电）美国联邦储备局重申今年计划减息三次的消息，推动黄金价格上周创下新高，但之后回吐涨势，全周微涨0.2%。

4月份交割的黄金期货上星期创下每安士2215.2美元的纪录，但因美元走势强劲，金价跌回2200美元以下，收报2166.5美元。美元指数星期五（3月22日）上扬近1%。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）美国时间星期三晚上结束会议后发表声明宣布，把联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％的水平，符合市场预期，维持今年三次减息共75个基点的预期。

分析师对金价走势看法各异

上周，15名华尔街分析师参与了信息服务商金拓（Kitco）的黄金调查，他们看法各异。六人（占40%）预计本周金价上涨，四人（27%）预计下跌，五人（占33%）预测横摆。

SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）说：“未来一周，我对黄金持中立态度。黄金近期波动较大，未来几天可能会盘整，因为美元走强，而且接近月末，下周交易周较短。”

星期五（29日）是耶稣受难节，多数市场休市。

Forexlive.com市场分析经理奥图努加（Lukman Otunuga）指出，尽管上星期四（21日）金价飙升至历史新高，但黄金多头似乎感到疲惫，并受到美元走强的拖累。

Barchart.com高级市场分析师纽森（Darin Newsom）不看好本周走势，他连续第三个星期看淡黄金。他指出，上星期四4月合约从盘中高点下跌了40多美元，日随机指标（daily stochastics）继续显示市场有更多下行潜力，美元指数走强，4月期货会在本周走低。

Walsh Trading商业对冲联席主管拉斯克（Sean Lusk）说，黄金4月到期合约的成交量曾上升至30万份至40万份合约，现在已减少到每天约15万份，星期一（25日）4月份合约期权到期，然后就会滚仓到6月。

Forex.com高级策略师斯坦利（James Stanley）预计在美联储6月份货币政策会议召开之前，金价将趋于走高，届时央行有望启动宽松周期。

他指出，由于美联储发出信号称，即使通胀率居高不下，也将放宽利率，因此黄金仍受到良好支撑。

“美联储完全有机会采取更加平衡的政策，但他们没有这样做。如果看一下数据，美联储没有理由在今年三次降息，因为失业率仍处于我有生以来的最低点。”

他认为美联储没有采取更加平衡的基调，是经济的警示信号，这将继续支撑黄金。