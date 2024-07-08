美国疲软就业数据 推动金价逼近2400美元

（新加坡综合电）在疲弱就业数据推动下，黄金上星期五上扬超过1%，盘中一度突破每安士2400美元，7月第一星期取得2.6%涨幅。

于8月份交割的黄金期货价格上星期收报2399.8美元，是一个多月来的最高闭市水平。

星期五公布数据显示，美国6月非农新增就业人数20万6000人虽超过华尔街预期的19万人，但5月份新增就业人数从此前公布的27万2000人大幅下调至21万8000人，失业率升至两年半来最高水平4.1%，表明劳动力市场降温。

令人失望的经济数据，包括美国劳动力市场放缓的势头，正提高市场对美国联邦储备局在9月份降息的预期。根据CME FedWatch工具，市场认为夏季后降息的可能性接近80%。

多数分析师认为黄金将迎来涨势

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）看好黄金本周走高，因为利率降低，美元预期走弱。信息服务商金拓（Kitco）引述钱德勒说，动量指标有利金价，五天移动均线重新超越了20天均线。

加拿大的SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）不太确定疲软的就业数据增加了美联储降息的可能性，但他认为，其他资产类别的疲软为金价提供了新的看涨动力。

上周美联储发布了6月会议纪要。西钦斯基认为，这没给市场带来惊喜。他说，美联储在发布预测时非常明确地表示今年只会降息一次，可能在大选前或后。美国大选定于今年11月举行。

Forexlive.com货币策略主管巴顿（Adam Button）说，政治环境为金价提供了独特的推动力，拜登的退选可能会让金价波动。

多数分析师认为黄金将迎来涨势

上周12名华尔街分析师参与了金拓的黄金调查，绝大多数分析师认为黄金将迎来涨势。10人（占83%）预计本周金价攀升，1人（8%）预测下跌，另有1人认为横摆。

世界黄金协会在最新发布的半年黄金展望报告中指出，接下来金价的推动力可能来自发达市场利率下调，这会吸引西方的资金，以及全球投资者寻求对冲泡沫风险的持续支持。当然黄金前景并非没有风险，央行需求的大幅下降或亚洲投资者的普遍获利回吐，都可能削弱黄金的表现。

协会的分析预计，金价在上半年取得亮眼表现后，下半年会在区间波动。